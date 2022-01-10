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"النحال" يعزز الشراكة مع ممثلي العائلات الفلسطينية

10 كانون ثاني / يناير 2022 01:32

"النحال" يعزز الشراكة مع ممثلي العائلات الفلسطينية

غزة- الرأي

أكد النائب العام المستشار د. محمد النحال، خلال استقباله في ديوانه بالنيابة العامة خلال الأيام السابقة في سياق منفصل لعدة وفود من مجالس وممثلي العائلات الغزية، ضمت مجلس عائلة الفرا ، ومجلس عائلة أبوسيدو، ومجلس عائلة العرعير، على أن النيابة العامة مستمرة بسياسة الانفتاح على المجتمع المدني وجميع مكونات ومؤسسات الوطن؛ لتضافر الجهود وتكاملها؛ بغية تحقيق العدل المنشود والمحافظة على أمن واستقرار البلاد.


وشدد المستشار د. النحال، خلال لقاءاته على وجوب الاحتكام لسيادة القانون في استعادة الحقوق لأصحابها ورد المظالم ونشر ثقافة التسامح بين المواطنين ودعم الترابط الاسري بين ابناء شعبنا، مشيداً بالدور الإيجابي للمخاتير والوجهاء ورجال الاصلاح في خلق مبادرات ايجابية بناءة ترغّب في الصلح الأهلي وتعززه وتسهم مع المؤسسة الأمنية والقضائية بمكافحة الظواهر السلبية بما يعود بالنفع على الصالح العام .


بدورهم تقدم ممثلو الوفود بدروع التكريم والوفاء لسيادة النائب العام داعين له بالعون والسداد في منصبه الجديد، وأن تنعم البلاد بالأمن والاستقرار، ومؤكدين على تعزيز التعاون مع النيابة العامة واجهات انفاذ القانون لحفظ الحقوق وترسيخ العدالة والمحافظة على تماسيك النسيج الاجتماعي.

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