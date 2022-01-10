"المدهون" يتفقد سير العمل في دائرة تنفيذ غزة

غزة- الرأي

تفقد المستشار ضياء الدين المدهون رئيس المجلس الأعلى للقضاء سير العمل في دائرة تنفيذ غزة للاطلاع على الخدمات المقدمة لجمهور المتقاضين، وتقييم العمل، بعد إعادة هندسة العمليات الإدارية والإجرائية داخلها، وكان برفقته المهندس ماهر الرفاتي مدير عام المحاكم النظامية، والأستاذ محمود الحفني مدير مكتب رئيس المجلس، والمقدم محمد أبو حسنين مدير الشرطة القضائية فرع غزة.



واستمع المستشار المدهون خلال الجولة لجمهور المتقاضين من محامين ومواطنين، حول الخدمات المقدمة وفق نظام العمل الجديد والذين أبدو ارتياحهم وملاحظاتهم، والتي وعد بمتابعتها.



وأكد المستشار المدهون أن العملية الإجرائية الجديدة بدائرة التنفيذ مازالت قيد التجربة، وسيستمر بتقييمها وعقد اجتماعات دورية لذلك، مطالباً متلقي الخدمة خاصة المحامين بعدم التعجل في التقييم حتى انتهاء فترة التجربة، للوقوف على الثغرات ومعالجتها، بما يساهم في سهولة وصول الخدمة، بجودة وكفاءة عالية.



وبين المستشار المدهون سعيه الحثيث لتيسير إجراءات التقاضي وتحسين الأداء وتجويد العمل لترسيخ مبادئ العمل المؤسسي، والعدالة الناجزة، بسد الثغرات والفجوات ومواكبة التطور الإداري أولا بأول من منطلق التحلي بالمسؤولية أثناء تأدية المهام المنوطة بالكادر الإداري بالمحاكم.