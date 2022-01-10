إدارة المستشفيات بالصحة تنظم ورشة عمل حول "الجراحة الآمنة"

غزة- الرأي

نظمت دائرة العمليات والعيادات الخارجية بالإدارة العامة للمستشفيات وبالتعاون مع وحدة السلامة ومكافحة العدوى ورشة عمل حول" الجراحة الآمنة" والتي تستهدف الطواقم العاملة في أقسام العمليات من أطباء الجراحة والتخدير وتمريض أقسام الجراحات، وذلك بدعم من منظمة أطباء العالم اسبانيا MDM، وبتوجيهات من عطوفة وكيل وزارة الصحة د.يوسف أبو الريش وبحضور د.عبد السلام صباح مدير عام المستشفيات ومدراء دوائره، ود.رامى العبادلة مدير وحدة السلامة ومكافحة العدوى.



وشدد د.عبد السلام صباح مدير عام المستشفيات على ضرورة اتباع وتطبيق اجراءات السلامة الآمنة في أقسام العمليات.



من جانبه، أكد أ.هانى حمادة مدير العمليات والعيادات الخارجية على أهمية الجراحة الأمنة وتطبيق سياسات العمليات لتحقيق السلامة الأمنة في أقسام العمليات.



فيما دعا د.رامى العبادلة مدير مكافحة العدوى الى ضرورة الوصول الى جراحة آمنة وسالمة للمرضى داخل أقسام العمليات.



يذكر أن هذه الورشة ستعقد على مدار أربعة لقاءات من كل اسبوع لتستهدف (450) كادر من الكوادر العاملة داخل أقسام العمليات.