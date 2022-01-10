"متابعة العمل الحكومي" تؤبّن القائد الراحل عبد السلام صيام

غزة - الرأي

نظمت رئاسة متابعة العمل الحكومي في غزة، اليوم الإثنين، حفل تأبين للقائد الوطني الراحل عبد السلام صيام رئيس اللجنة الإدارية الحكومية الأسبق، في قاعة رشاد الشوا الثقافي بمدينة غزة.

وحضر الحفل رئيس متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس، وأعضاء بالمجلس التشريعي، وشخصيات حكومية وفصائلية، وممثلين عن المجتمع المدني.

وقال الدعليس في كلمة له خلال الحفل: " نجتمع لتأبين رجل المهام الجسام والقائد الوطني عبد السلام صيام المعطاء الذي قاد مسيرات كثيرة على عرشها مسيرة العمل الحكومي ".

وأكد أن صيام كان صاحب سجل حافل بالعمل والكد والاجتهاد لوطنه وخدمته في شتى المجالات الحكومية والأمنية والاقتصادية والإدارية والاجتماعية.

وأضاف الدعليس: "كان وطنه في قلبه ووجدانه على امتداد عمره إلى أن وافته المنية في نوفمبر من العام الماضي، فكان قائد وطني اجتمعت به خصال عديده، حيث كان حاضراً في كافة المجالات".

وأكد أن الراحل عبد السلام صيام كان مؤسساً لأجهزة أمنية حالت دون مؤامرات الاحتلال وأعوانه، حيث كان له بصمات ودور في اعتقال أحد المتورطين في اغتيال الشهيد فادي البطش، وهو ما يبرهن على سلامة الدور الذي قام به نحو الانسجام التام مع عقيدة الأجهزة الأمنية الصحيحة التي تحمي ظهر المقاومة.

ووجه الدعليس، التحية للأجهزة الأمنية، وخصوصا جهاز الأمن الداخلي، الذي يوجه الضربات نحو الجــــواسيس والخونة.

وأشار إلى اعتلاء صيام سدة العمل الحكومي بغزة، وتقلده عدة مناصب حكومية، حيث كان أمين عام لمجلس الوزراء، ورئيس اللجنة الإدارية الحكومية التي واجهات محاولات عديدة لإفشالها في وقت تخلى الكل عن غزة وشعباها.

ولفت إلى استمرار العمل الحكومي بغزة خلال الفترة التي ترأس صيام بها اللجنة الإدارية، وسجل الأعمال الحافل الذي قامت به، على الرغم من المحاربة والظروف الصعب التي مرت بها وكل محاولات افشال عملها.

وأشار الدعليس إلى اهتمام صيام بتقديم المساعدة والخدمة لوطنه في عدة قضايا حتى بعد مرضه.

وذكر أنه تم إطلاق اسم عبد السلام صيام على احدى المدارس الحكومية قيد الانشاء المتوقع افتتاحها العام القادم.

كذلك دعا المختصين لتقديم ما يجسد حياة الشهيد وإبراز محطاته وسيرته ومسيرته، على شكل توثيق كتابي أو فني، على تمنح جائزة لأفضل متقدم في كل مجال من مجالات التوثيق.

ومن جهته، قال منسق القوى الوطنية والإسلامية خالد البطش في كلمته بالحفل: "نؤبّن قائدا وطنيا مخلصا، وقابضا على جمرتي الدين والوطن، عُرف فارسا في ميادين الجهاد والدعوة ثابتا على الحق لا يتردد، وذلك من أجل نصرة شعبه وحقوقه الثابتة مما أكسبه ثقة شعبه ليصبح أمينا عاما لمجلس الوزراء عام 2007 أو كرئيس للجنة الإدارية الحكومية".

وأضاف البطش: "أن الراحل صيام كان القائد النموذج في صفوف حركة حماس إلى الإداري الناجح في شؤون مجلس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية إلى باعث الدفء في صفوف المقاتلين بين أبناء حركات المقاومة إلى الإنسان الخلوق الرحيم بالناس والمتعاطف معهم في تأمين وتلبية بعض احتياجاتهم".

وتابع: "أن تأبين القائد صيام يأتي تأكيدا على مضامين الوفاء الوطني للذين عملوا بصمت في خدمة شعبهم ومقاومتهم الباسلة".

وذكر البطش، أن الاحتلال يواصل عدوانه ضد شعبنا وضم الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية من خلال بناء المستوطنات الجديدة، مشيرا إلى أن ذلك يتزامن مع تنامي ظاهرة العنصرية العرقية ضد أبناء شعبنا.

وأكد أن "الصراع مع المحتل مفتوح ولن يغلق إلا باستعادة حقوقنا وتحرير أرضنا وعودة شعبنا إلى بيوتهم التي هجروا منها عام 1948".

وشدد البطش، على أنه لا يمكن القبول ببقاء الاحتلال، مؤكدا أن المقاومة لن تتوانى في الدفاع عن شعبنا.

وأوضح أن صمت الجامعة العربية عن حصار قطاع غزة غير مبرر إطلاقا، مطالبا في الوقت ذاته المؤسسات الحقوقية بالتحرك العاجل لإنهاء معاناة الأسرى وخاصة المعتقلين الإداريين.

ودعا البطش، لتفعيل لجان المقاومة الشعبية للدفاع عن شعبنا في الضفة والقدس، كما أشاد ببطولات الأجهزة الأمنية في غزة وملاحقة أذناب الاحتلال.

يتبع،،