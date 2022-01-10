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الزراعة تدرس إعداد دليل خاص بإجراءات الوزارة

10 كانون ثاني / يناير 2022 01:44

الزراعة تدرس إعداد دليل خاص بإجراءات الوزارة
الزراعة تدرس إعداد دليل خاص بإجراءات الوزارة

غزة- الرأي

عقدت لجنة اعداد دليل الإجراءات بوزارة الزراعة سلسلة اجتماعات لها وذلك، لدراسة محددات إعداد دليل الإجراءات لضمان جودة العمل الحكومي، بحضور أعضاء اللجنة.
بدوره، رحب أ. موسى أبو معمر مدير عام الشؤون الإدارية والمالية ورئيس اللجنة بالحضور ومثمنا دورهم الفعال في تحقيق أهداف الوزارة.


وأشار أبو معمر بأن اجتماعات اللجنة ركز على حصر عدد وأسماء الإجراءات التي تقوم بها كل وحدة تنظيمية بناء على الهيكلية الجديدة المعتمدة،و انجاز بطاقات الإجراء بما فيها (الهيكل التنظيمي، والمهام الرئيسية للوحدة التنظيمية، بطاقات إجراءات الوحدة التنظيمية) من قبل المدير العام.
 

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