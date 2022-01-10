وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة والاقتصاد تناقشان سبل تشجيع إنتاج الأعلاف وكالة الرأي الفلسطينية "الدفاع المدني" يجري مناورة تحاكي التعامل مع حوادث المواد الخطرة وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تدرس إعداد دليل خاص بإجراءات الوزارة وكالة الرأي الفلسطينية زراعة الشمال تنظم جولات ميدانية لمواجهة مرض "النيوكسيل" وكالة الرأي الفلسطينية "متابعة العمل الحكومي" تؤبّن القائد الراحل عبد السلام صيام وكالة الرأي الفلسطينية الصحة النفسية بالوسطى تنفذ سلسلة لقاءات للأمهات وأطفالهن وكالة الرأي الفلسطينية إدارة المستشفيات بالصحة تنظم ورشة عمل حول "الجراحة الآمنة" وكالة الرأي الفلسطينية "المدهون" يتفقد سير العمل في دائرة تنفيذ غزة وكالة الرأي الفلسطينية "النحال" يعزز الشراكة مع ممثلي العائلات الفلسطينية وكالة الرأي الفلسطينية سلطة المياه تنفذ جولة تفتيشية على محطات التحلية
أخبار » الأخبار الحكومية

"الدفاع المدني" يجري مناورة تحاكي التعامل مع حوادث المواد الخطرة

10 كانون ثاني / يناير 2022 01:47

"الدفاع المدني" يجري مناورة تحاكي التعامل مع حوادث المواد الخطرة

غزة- الرأي

أجرت المديرية العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية، صباح الإثنين، مناورة ميدانية تحاكي كيفية التعامل مع حوادث إحدى المواد الخطرة (الغاز المنزلي)؛ في إطار رفع كفاءة الطواقم للتعامل مع هذه الأحداث.

وتأتي المناورة، التي تشارك فيها 11 مركبة (إطفاء، وإنقاذ، وإسعاف)، في ضوء تكرار حوادث تسرب الغاز والتي تُصنف ضمن أعلى الحوادث خطورة، وكان من بينها حادث سوق النصيرات في مارس/ 2020.

وحضر المناورة وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني اللواء ناصر مصلح، ومدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء محمود أبو وطفة، واللواء زهير شاهين مدير عام الدفاع المدني، ولفيف من قادة وضباط الدفاع المدني.

وفي هذا السياق، أوضح العميد سمير الخطيب مساعد مدير عام الدفاع المدني لشؤون العمليات والطوارئ، أن المناورة تُحاكي تسريب غاز منزلي من صهريج ينقل 20 طنًا من الغاز في منطقة مفتوحة، نتيجة حادث اصطدام افتراضي بحافلة ركاب تنقل مواطنين. 

ولفت إلى إن المناورة تأتي في إطار رفع كفاءة وقدرة الطواقم الميدانية العاملة، وتطوير فكرة ومنهجية التعامل مع الحوادث المركبة، وفق نظام ممنهج وموحد لإدارة وقيادة الحدث؛ للتقليل من الخسائر البشرية والمادية.

وذكر العميد الخطيب أن ذلك سيتم من خلال الإجراءات الدفاعية اللازمة، والتأكد من عدم تكوين مناطق ضبابية قابلة للانفجار في المنطقة الخطرة المحيطة بمنطقة الحدث.

وأشار مساعد مدير عام الدفاع المدني إلى أن المناورة تهدف أيضًا إلى تطوير منظومة إدارة وقيادة الحوادث المركبة بما يضمن قيادة وسيطرة فعالة لموقع الحدث، وتعزيز قدرة طواقم الإطفاء والإنقاذ والإسعاف، ورفع مستوى التنسيق بينها.

ونوه العميد الخطيب إلى أنه سيتم إجراء تقييم شامل للمناورة، ورفع التوصيات لقيادة الوزارة والجهات المختصة.

يشار إلى أن مديرية الدفاع المدني دأبت على إجراء العديد من المناورات الميدانية لحوادث مختلفة في الإطفاء، والإنقاذ، والإسعاف، للمحافظة على جهوزية طواقمها، ورفع كفاءاتهم في التعامل مع الحوادث وحالات الطوارئ.

6e8b9922-2275-414e-8fcc-80c11e521339 47190bef-7b16-4b85-b6b7-f31b939c0126 d1920491-73d7-462b-9ff3-6f74c8a32934 3674668c-6574-4ceb-a83d-8ef76ac9d0b9 26868edc-8801-45f7-b2d6-cdc1936aa2a0 376520b8-7e1d-43dd-b77b-2ec1cf1071f3
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تبدأ امتحاناتها النهائية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟