الزراعة والاقتصاد تناقشان سبل تشجيع إنتاج الأعلاف

غزة- الرأي

ناقشت وزارتي الزراعة والاقتصاد الوطني، سُبل تشجيع الإنتاج المحلي من الأعلاف المركزة وتلبية احتياجات مربي الثروة الحيوانية وخاصة انتاج الدواجن في قطاع غزة.



جاء ذلك، خلال اجتماع على مستوى وكلاء الوزارتين د.أيمن اليازوري وم.عبد الفتاح الزرعي، وبحضور المدراء المختصين، وذلك في مقر وزارة الزراعة بغزة.



وأكد المجتمعون على ضبط مدخلات الإنتاج الواردة لمصانع الأعلاف من خلال المعابر، مشيرين إلى أهمية إخضاع الأعلاف المصنعة إلى معايير الجودة والمواصفات، من خلال أخذ عينات وفحصها في مختبرات الزراعة.



وأشار المجتمعون إلى ضرورة فحص الطاقة الانتاجية لمصانع الأعلاف وقدرتها على الاستمرارية وقت الأزمة في مدى تلبيتها لاحتياجات السوق المحلي، وهو الأمر الذي تتابعه اللجان المختصة في الوزارتين.



واتفق المجتمعون على إخضاع المنتج المحلي من الأعلاف إلى دورة انتاجية كاملة للتأكد من الكفاءة الانتاجية، مشيرين إلى أن أقناع المربين بالتوجه للمحلي لا يأتي إلا عبر تجربتهم لجودة المنتج و أن يكون سعره أقل من المستورد.