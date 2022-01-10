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بقيمة "19" ألف دولار

مباحث المرور تضبط 11 دراجة نارية مسروقة

10 كانون ثاني / يناير 2022 01:51

مباحث المرور تضبط 11 دراجة نارية مسروقة بقيمة "19" ألف دولار
مباحث المرور تضبط 11 دراجة نارية مسروقة بقيمة

غزة- الرأي

ضبطت المباحث العامة - دائرة مباحث المرور 11 درجة نارية، خلال فحص فني أجرته على نقاط عشوائية في محافظات قطاع غزة.

وذكرت مباحث المرور أنها أجرت عملية فحص لأكثر من 1000 دراجة نارية متنوعة، ضُبطت على إثرها  الدراجات المسروقة والتي تُقدر قيمتها بـ "19" ألف دولار أمريكي.

وأشارت إلى أنها أحالت ملفات الدرجات النارية المسروقة إلى النيابة العامة لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.

وتُواصل دائرة مباحث المرور جهودها في الكشف عن الدراجات النارية المسروقة والتي يتقدم أصحابها ببلاغات عن سرقتها في كافة المحافظات، عبر إجرائها للفحص الفني بشكل مستمر في الطرقات وعلى الحواجز.

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