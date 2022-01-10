وزارة العمل تناقش تنفيذ عدة مشاريع مع الهيئة العمانية

غزة- الرأي

بحث وفد من وزارة العمل، سبل التعاون المشترك مع الهيئة العمانية في قطاع غزة.



وضم وفد وزارة العمل، القائم بأعمال وكيل الوزارة ومدير عام خدمات التشغيل أ. محمد طبيل، ورئيس وحدة المشاريع والتعاون الدولي أ. أيمن أبو كريم، ومدير دائرة الدراسات م. أديب قشطة، حيث كان في استقبالهم مدير الهيئة العمانية م. وائل أبو سويرح.



ورحب أبو سويرح بوفد وزارة العمل، معربا عن سعادته بالخدمات التي تقدمها للمجتمع.



بدوره ناقش وفد وزارة العمل المشاريع التي يمكن تنفيذها مع الهيئة العمانية، مؤكدين على تعزيز سبل التعاون المشترك بما يساهم في خدمة فئتي العمال والخريجين.

