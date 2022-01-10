"مراقب عام الداخلية" يُعالج 1600 قضية للمواطنين خلال عام 2021

غزة- الرأي

أنجز مكتب المراقب العام لوزارة الداخلية والأمن الوطني 1603 شكاوى وقضايا للمواطنين خلال عام 2021 المنصرم، وردت وجاهياً وإلكترونياً.

وتتعلق الشكاوى باختصاص مكتب المراقب العام في ادعاء تجاوزات من قبل منتسبي الوزارة وأجهزتها بحق مواطنين، أو شكاوى متعلقة بمظالم، أو قضايا خلافية أخرى.

وفي سياق آخر، قدّم مكتب المراقب العام 1198 استشارة قانونية متعلقة بأجهزة وإدارات وزارة الداخلية وعدد من المواطنين، وإفادات تتعلق بادعاء تجاوزات من قبل منتسبي الوزارة وردت عبر الشكاوى الواردة لمكتب المراقب العام.

وذكر التقرير أن مكتب المراقب العام نظَّم 2852 زيارة رقابية وميدانية على الأجهزة الأمنية والإدارات المركزية خلال 2021، شملت مقار وحواجز أمنية وشرطية، ومراكز التأهيل والإصلاح، وزيارات لمعابر ومنافذ قطاع غزة؛ في إطار مراقبة الأداء ومتابعة سير العمل وفق النظام والقانون.

وأوضح أن مكتب المراقب العام أعدّ 178 تقريراً رقابياً مهنياً حول أداء بعض الأجهزة والإدارات المركزية، بالإضافة لتشكيل 167 لجنة تحقيق ولجنة مركزية، ورفع خلاصاتها لقيادة الوزارة.

كما شارك المكتب في 45 ورشة مُتعلقة باختصاص عمله مع جهات داخلية وخارجية، وقدّم 107 إفادات قانونية.

وشارك مكتب المراقب العام في العديد من الدورات العلمية وورش العمل، التي تساهم في ارتقاء الكادر العامل لديه، كما استقبل العديد من وفود المؤسسات الحقوقية في إطار متابعة القضايا والشكاوى الواردة.

يذكر أن مكتب المراقب العام لوزارة الداخلية والأمن الوطني هو الجهة الرقابية المخولة قانوناً بالرقابة على أداء مكونات الوزارة كافة، ومعالجة أية شكاوى خارجية متعلقة بتجاوزات خلال إنفاذ القانون، سواء من قبل الأجهزة والإدارات أو ضباط ومنتسبي الوزارة.