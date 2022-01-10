الدعليس: بصمة الراحل صيام حاضرة في اعتقال قاتل "البطش"

غزة - الرأي:

كشف رئيس متابعة العمل الحكومي في غزة عصام الدعليس، عن دور الراحل عبد السلام صيام في تأسيس أجهزة أمنية، تمكنت من الوصول للمتورطين باغتيال العالم الشهيد فادي البطش في ماليزيا في العام 2018.

وقال الدعليس خلال كلمة له في حفل تأبين الراحل صيام رئيس اللجنة الإدارية الحكومية الأسبق بغزة، اليوم الاثنين، إن صيام كان مؤسساً لأجهزة أمنية حالت دون مؤامرات الاحتلال وأعوانه.

وذكر أن لصيام بصمات ودور في اعتقال أحد المتورطين في اغتيال الشهيد فادي البطش عبر الأجهزة الأمنية التي شارك بتأسيسها، مؤكداً أن ذلك يبرهن على سلامة الدور الذي قام به نحو الانسجام التام مع عقيدة الأجهزة الأمنية الصحيحة التي تحمي ظهر المقـاومة.

ووجه الدعليس، التحية للأجهزة الأمنية، وخصوصا جهاز الأمن الداخلي، الذي يوجه الضربات نحو الجــــواسيس والخونة.

واغتال الموساد المهندس البطش في 21 أبريل/نيسان 2018، بينما كان في طريقه لأداء صلاة الفجر بمسجد قريب من منزله في أحد ضواحي العاصمة الماليزية كوالالمبور.

ووُلد المهندس الشهيد البطش عام 1983 في مدينة جباليا شمال غزة، ودرس الهندسة الكهربائية في الجامعة الإسلامية بالقطاع، وسافر إلى ماليزيا لنيل درجة الدكتوراه في مجال الطاقة عام 2011.

وخلال فترة مكوثه مع أسرته في ماليزيا، حاضر البطش في جامعة كوالالمبور، وهو من المبادرين إلى تأسيس "التجمع الدولي للمهندسين الفلسطينيين في ماليزيا".

ولدى البطش براءة اختراع في زيادة كفاءة شبكات الطاقة الكهربائية، إضافة إلى اختراعه جهاز لتحسين نقل الطاقة الكهربائية.