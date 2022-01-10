وكالة الرأي الفلسطينية سلطة الأراضي تعلن عن البدء في تسجيل الشقق الواقعة ضمن الاسكان التعاوني وكالة الرأي الفلسطينية الدعليس: بصمة الراحل صيام حاضرة في اعتقال قاتل "البطش" وكالة الرأي الفلسطينية "مراقب عام الداخلية" يُعالج 1600 قضية للمواطنين خلال عام 2021 وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تناقش تنفيذ عدة مشاريع مع الهيئة العمانية وكالة الرأي الفلسطينية مباحث المرور تضبط 11 دراجة نارية مسروقة وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة والاقتصاد تناقشان سبل تشجيع إنتاج الأعلاف وكالة الرأي الفلسطينية "الدفاع المدني" يجري مناورة تحاكي التعامل مع حوادث المواد الخطرة وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تدرس إعداد دليل خاص بإجراءات الوزارة وكالة الرأي الفلسطينية زراعة الشمال تنظم جولات ميدانية لمواجهة مرض "النيوكسيل" وكالة الرأي الفلسطينية "متابعة العمل الحكومي" تؤبّن القائد الراحل عبد السلام صيام
أخبار » الأخبار الحكومية

الدعليس: بصمة الراحل صيام حاضرة في اعتقال قاتل "البطش"

10 كانون ثاني / يناير 2022 02:03

رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس
رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس

غزة - الرأي:

كشف رئيس متابعة العمل الحكومي في غزة عصام الدعليس، عن دور الراحل عبد السلام صيام في تأسيس أجهزة أمنية، تمكنت من  الوصول للمتورطين باغتيال العالم الشهيد فادي البطش في ماليزيا في العام 2018.

وقال الدعليس خلال كلمة له في حفل تأبين الراحل صيام رئيس اللجنة الإدارية الحكومية الأسبق بغزة، اليوم الاثنين، إن صيام كان مؤسساً لأجهزة أمنية حالت دون مؤامرات الاحتلال وأعوانه.

وذكر أن لصيام بصمات ودور في اعتقال أحد المتورطين في اغتيال الشهيد فادي البطش عبر الأجهزة الأمنية التي شارك بتأسيسها، مؤكداً أن ذلك يبرهن على سلامة الدور الذي قام به نحو الانسجام التام مع عقيدة الأجهزة الأمنية الصحيحة التي تحمي ظهر المقـاومة.

ووجه الدعليس، التحية للأجهزة الأمنية، وخصوصا جهاز الأمن الداخلي، الذي يوجه الضربات نحو الجــــواسيس والخونة.

واغتال الموساد المهندس البطش في 21 أبريل/نيسان 2018، بينما كان في طريقه لأداء صلاة الفجر بمسجد قريب من منزله في أحد ضواحي العاصمة الماليزية كوالالمبور.

ووُلد المهندس الشهيد البطش عام 1983 في مدينة جباليا شمال غزة، ودرس الهندسة الكهربائية في الجامعة الإسلامية بالقطاع، وسافر إلى ماليزيا لنيل درجة الدكتوراه في مجال الطاقة عام 2011.

وخلال فترة مكوثه مع أسرته في ماليزيا، حاضر البطش في جامعة كوالالمبور، وهو من المبادرين إلى تأسيس "التجمع الدولي للمهندسين الفلسطينيين في ماليزيا".

ولدى البطش براءة اختراع في زيادة كفاءة شبكات الطاقة الكهربائية، إضافة إلى اختراعه جهاز لتحسين نقل الطاقة الكهربائية.

 

 

 

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تبدأ امتحاناتها النهائية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟