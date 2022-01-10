سلطة الأراضي تعلن عن البدء في تسجيل الشقق الواقعة ضمن الاسكان التعاوني

غزة- الرأي

أعلنت سلطة الاراضي عن البدء بإجراءات تسجيل الشقق السكنية التابعة لنظام الاسكان التعاوني " الجمعيات الاسكانية " وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قرار لجنة متابعة و المعمول بها في سلطة الأراضي.



وأكد رئيس سلطة الاراضي المستشار د. عماد الباز في بيان رسمي أن قرار لجنة المتابعة أعطى عدة تسهيلات تمكن المواطن المستفيد او المشتري من التسجيل وحفظ حقوقه وتثبيت ملكيته في سجلات الادارة العامة للأراضي والعقارات – الطابو - وبين رئيس سلطة الأراضي بأن النظام الجديد جاء من أجل حفظ حقوق المواطنين لا سيما في ظل وقوع الكثير من المواطنين في مشاكل قانونية وعمليات نصب واحتيال ببيع الشقة الواحدة أكثر من مرة في نفس الوقت اضافة الى وجود عدد كبير من القضايا المنظورة امام المحاكم بالخصوص هذا ناهيك عن تعرض العديد من الابراج السكنية للتدمير خلال الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على القطاع مما أفقد سكان هذه الابراج ملكياتهم .



ووفقا لقرار لجنة متابعة العمل الحكومي فإنه سيتم السماح بالتسجيل في حال تحقيق شروط الإسكان التعاوني باكتمال عملية البناء على قطعة الأرض وتسديد كامل المبالغ المستحقة للحكومة من المواطن الذي يرغب في تطويب نصيبه من الأرض التي استفاد منها بشكل مباشر ضمن الإسكان التعاوني. ونصيب المواطن المستفيد الاساسي والذي قام بشراء شقة منه خاضعة لنظام الإسكان التعاوني لكن شريطة عدم شطب اسم المواطن(العضو) المستفيد الاساسي من نظام الإسكان التعاوني من ملفات وزارة العمل والإدارة العامة لأملاك الحكومة بسلطة الأراضي وذلك لضمان عدم الاستفادة مرة أخرى من نظام الإسكان التعاوني وأن يتم التسجيل في الطابو وفقاً للإجراءات المعمول بها في سلطة الأراضي والخاصة بتطويب الشقق والطبقات و ودعا رئيس سلطة الاراضي المواطنين المستفيدين من الاسكان التعاوني سواء المستفيد أو المشتري لاغتنام الفرصة والتسجيل لحفظ حقوقه .



كما أوضح د. الباز بأن سلطة الاراضي تعمل الان على تسجيل وتمليك الطبقات والشقق والمحلات بموجب قانون رقم (4) لسنة 2017 بموجب سند الملكية ووفقا لطب يتقدم به المواطن الذي يرغب بالتسجيل لدى دائرة الطابو دون الحاجة لحضور البائع أو المستثمر بشرط توافر المستندات والاوراق المطلوبة لدى طالب التسجيل والمتعلقة بصورة عن إثبات الشخصية لم يمضي على إصدارها عشر سنوات و سندات الملكية (تسلسل العقود أو الوكالات و خارطة رفع عن الطبيعة تحديد موقع البناء في القسيمة اضافة الى خارطة للبناء(وضع أرقام للوحدات واحتساب نسبة كل وحده من ملكية الأرض المقامة عليها البناية وتحديد مكانها على وجه الدقة ووصفها القانوني إن كانت شقة أو حاصل أو منفعة للبناية ) والتي يتم تجهيزها من قبل الإدارة العامة للمساحة لدى سلطة الأراضي اضافة الى ضرورة الحصول.شهادات خلو طرف من الضرائب لصاحب الشقة أو الحاصل أو البناية.مستخرج قيد حديث للأرض المقام عليها البناء يحصل عليه المواطن من الادارة العامة للأراضي والعقارات - الطابو -.