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الحكم المحلي تتفقد عدة مشاريع كبرى في محافظة خان يونس

10 كانون ثاني / يناير 2022 02:27

الحكم المحلي تتفقد عدة مشاريع كبرى في محافظة خان يونس
الحكم المحلي تتفقد عدة مشاريع كبرى في محافظة خان يونس

خان يونس- الرأي

تفقدت الإدارة العامة للمشاريع في وزارة الحكم المحلي عدة مشاريع كبرى في محافظة خان يونس حيث تم الاطلاع على آلية تشغيل مشروع محطة المعالجة المركزية للصرف الصحي في خان يونس والبالغ كلفته (58) مليون دولارًا بتمويل من دولة الكويت عبر البنك الإسلامي للتنمية، واليابان، واشراف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)
كما وتم الاطلاع على المشاريع المرتبطة به وأهمها مشروع الطاقة الشمسية والذي يعد الأول من نوعه في قطاع غزة حيث سيتم تنفيذ microgrid solar system وربط خط 24 من شركة الكهرباء والمولدات المتوازية مع نظام الطاقة الشمسية.


بالإضافة الى متابعة مشروع ربط المولدات synchronization generator system الذي سيتم ربطه مع نظام الطاقة الشمسية.


وتم عمل زيارة تفقدية لمشروع منطقة الوفية – خانيونس  من خلال مؤسسة اليونيسيف ومصلحة مياه بلديات الساحل، حيث أن المشروع يعمل على حل مشكلة غرق المنطقة بسبب تجمع مياه الامطار، بالإضافة إلى مشروع إنشاء خط الصرف الصحي الناقل من محطة ضخ الوفية إلى مانهول كاسر الضغط القائم بإشراف من مصلحة المياه وبطول 3.3 كم.
 

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