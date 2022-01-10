رئيس سلطة المياه وجودة البيئة يزور وكيل وزارة المالية

غزة- الرأي

زار رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د.يوسف ابراهيم مقر وزارة المالية، برفقة المدراء العامون بالسلطة، وكان في استقبال وكيل وزارة المالية أ.عوني راغب الباشا وعدد من المدراء العامون.

واستعرض د.يوسف ابراهيم في بداية اللقاء أبرز المشاكل التي تعاني منها السلطة نتيجة أزمتي المياه والبيئة الناجمة عن بعض الاعتداءات العشوائية من قبل المواطنين على آبار المياه بالاضافة الى الممارسات والسلوكيات الخاطئة التي يقوم بها بعض المواطنين على صعيد البيئة.

فيما أوضح مدير عام الشؤون القانونية والتنظيمية م.سامح أبو زعنونة طبيعة فكرة ترخيص آبار الشاليهات والمسابح في اطار وضع حدود لتنظيم العمل.

فيما أبدى وكيل وزارة المالية أعوني راغب الباشا تعاونا كبيرا خلال اللقاء وأكد على ضرورة تشكيل لجنة مشتركة بين الطرفين لتنظيم العمل واتخاذ القرار بشكل فعلي وواقعي.

يذكر أنه انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة آبار ومسابح الشاليهات السياحية التي تحتاج لحالة من التنظيم ووضعها ضمن الاطار القانوني.

