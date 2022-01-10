بلدية المغراقة تناقش الموازنة المقروءة للعام 2021م

الوسطى- الرأي

نظمت بلدية المغراقة صباح اليوم بقاعة الإجتماعات في البلدية ورشة عمل، لمناقشة الموازنة المقروءة لعام 2021م.



وشارك باللقاء رئيس بلدية المغراقة أ. نضال أبو كميل ، وإستشاري صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية - Mdlf د. ناهض عيد وأعضاء لجان المساءلة المجتمعية في المغراقة ، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني في المغراقة ، ولجان الأحياء ، وعدد من موظفي البلدية .



واستعرض قسم المالية أ. هشام القطاوي البنود والتفاصيل المالية والتقديرية للموازنة ، وبين أبرز التحديات والصعوبات التي تواجه البلدية في سبيل توفير الموازنات وسد النفقات التشغيلية لضمان استمرار الخدمات الأساسية للمواطنين .



بدوره، أكد أ. أبو كميل أن البلدية ملتزمة بالعمل التشاركي ، وتبذل قصارى جهدها لتعزيز المشاركة المجتمعية في اتخاذ القرارات المتعلقة بخدمة مدينة المغراقة وتطويرها.

واعتبر أبو كميل أن الجلسة النقاشية مع المجتمع المحلي لإستعراض الموازنة تأتي في إطار مشاركة المعلومات مع المجتمع المحلي، وتعزيز الشفافية والمساءلة المجتمعية.

