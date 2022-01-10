آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الثلاثاء

غزة – الرأي:

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة أن السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الثلاثاء، سيكون للمتبقي من الحافلة الثالثة والرابطة والخامسة من كشف المسافرين رقم (2022/2).

وبينت الوزارة أن السفر سيشمل كذلك الأسماء في الحافلة الثالثة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/2) ، داعية للتواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وأكدت على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2021، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، مع أهمية إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.