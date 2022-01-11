رانجنيك يكشف سبب غياب كريستيانو رونالدو



كشف رالف رانجنيك، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، عن الأسباب التي أدت إلى استبعاد البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف الفريق، أمام أستون فيلا، في المباراة المقامة حالياً على ملعب "أولد ترافولد" ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، وكانت آخر مواجهة بين الفريقين انتهت بفوز أستون فيلا بهدف دون رد فى الأسبوع السادس من بطولة الدوري الإنجليزي الموسم الحالي.



وقال رانجنيك قبل انطلاق المباراة: "لقد تحدثت إلى كريستيانو بالأمس قبل التدريب وقال إنه واجه بعض المشاكل في اليومين الماضيين، ومشاكل صغيرة في العمود الفقري وفي النهاية قررنا أنه سيكون من المنطقي عدم المخاطرة في أي مباراة في الكأس يمكن أن تدوم 120 دقيقة".



وأضاف رانجنيك: "بخصوص فيل جونز، انه يعاني من بعض المشاكل البسيطة في ربلة الساق".



وعن غياب ماجواير قال رانجنيك: "لا يزال يعاني من كدمة في ضلعه، أتمنى أن يعود لمباراة فيلا يوم السبت، لكن الليلة لم يكن موجودًا".



وأضاف رانجنيك: "نريد أن نعوض عن الخسارة ضد ولفرهامبتون، نحن مدينون للجماهير بالفوز، نحن مدينون لأنفسنا، خاصة في الشوط الأول ضد ولفرهامبتون، لم نحصل على الكرة".



وتابع رانجنيك: "هذا سيكون أهم جزء الليلة، أن تكون في منطقة الضغط، في تلك المنطقة نحاول السيطرة على اللعبة، وهذا يعني أن نلعب بشكل أكثر إحكاما وأكثر عدوانية".



وشهد تشكيل المباراة غياب الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو عن تشكيل مانشستر يونايتد في مباراة اليوم ضد أستون فيلا.



ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا مع فريق ميدلسبره في دور الـ32 من عمر المسابقة.



ويغيب الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه عن تشكيل أستون فيلا، حيث يتواجد حاليًا مع منتخب مصر في الكاميرون، للمشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا.



وكان فريق مانشستر يونايتد قد سقط ضد وولفرهامبتون 0-2، الاثنين الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ 21 من مسابقة الدوري الإنجليزي، على ملعب "أولد ترافورد".



وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي: "دي خيا، دالوت، فاران، ليندلوف، شاو، مكتومناي، فريد، راشفورد، برونو، كافاني، وجرينوود".



بينما جاء تشكيل أستون فيلا كالتالي: "مارتينز، كاش، كونسا، مينجز، تارجت، ماكجين، رامسي، بونديا، إنجز، واتكينز".

فاز مانشستر يونايتد بكأس الاتحاد الإنجليزي 12 مرة، وكان آخر تلك الانتصارات يعود في 2016 عندما تغلب على كريستال بالاس.

وخسروا الموسم الماضي أمام ليستر سيتي في ربع النهائي وبلغوا نصف النهائي في الموسم السابق حيث خسروا أمام تشيلسي.