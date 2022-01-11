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استطلاع روسي يكشف المهن الواعدة في عام 2022

11 كانون ثاني / يناير 2022 08:32

وكالات- الرأي

أظهرت نتائج دراسة استقصائية أجريت في روسيا أن مهنة متخصص في تكنولوجيا المعلومات ستصبح المهنة الواعدة في عام 2022، وكانت الخيار الذي إنحاز إليه 60% من المشاركين في الاستطلاع.

وأشارت نتائج هذه الدراسة التي أجراها موقع متخصص في الوظائف إلى أن غالبية العينة التي شملها الاستطلاع، ونسبتها 60%، ترى أن المهنة الواعدة في هذا العام ستكون من نصيب المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات، في حين أشار 56% من المشاركين إلى مهنة طبيب، و44% إلى متخصص في تكنولوجيا النانو.

علاوة على ذلك يعتقد 43% من المشاركين في هذه الدراسة الاستقصائية أن علماء الفيروسات سيظلون مطلوبين بشكل كبير هذا العام، ولفت 39% من المشاركين في الاستطلاع إلى وجود آفاق أمام مديري المبيعات، و33% إلى المهندسين، و27% إلى عمال البناء.

ويرى 18% من المشاركين في عينة الاستطلاع التي شملت أكثر من 5 آلاف شخص من مختلف أرجاء روسيا، أن الطلب سيكون مرتفعا على المتخصصين في الموارد البشرية في سوق العمل، و15% يعتقدون نفس الشيء بالنسبة لأخصائي الأمراض المعدية، و10% بالنسبة لكوادر التمريض.

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