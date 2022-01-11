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برشلونة يصل السعودية استعدادًا لكلاسيكو ريال مدريد بالسوبر الإسباني

11 كانون ثاني / يناير 2022 08:36

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وصل فريق برشلونة الإسبانى مساء اليوم، الإثنين، إلى العاصمة السعودية، استعدادًا لمواجهة غريمه التقليدي ريال مدريد، في كلاسيكو الأرض المقرر إقامته مساء بعد غدٍ الأربعاء، في كأس السوبر الإسبانى.

ومن المقرر أن تقام مباراة الفريق الكتالونى مع نظيره الملكى، على ستاد "الملك فهد الدولي" في التاسعة من مساء الأربعاء المقبل، ضمن الدور نصف النهائي للنسخة 38 من كأس السوبر الإسباني.

وضمت قائمة برشلونة ضد ريال مدريد فى كلاسيكو السوبر الاسبانى

حراسة المرمى: تير شتيجن، نيتو، إينياكي بينيا.

الدفـاع: ديست، بيكيه، أروخو، لينجليه، داني ألفىس، ألبا، مينجيزا، بالدي، أومتيتي.

الوسـط: بوسكيتس، بويج، فرينكي دي يونج، نيكو، جافى، ألفارو سانز.

الهجــوم: ديمبلي، ديباي، فاتي، لوك دي يونج، عبد الصمد الزلزولي، جوتكالا.

 في سياق آخر، كشفت تقارير صحفية عن تغييرات جديدة في قوانين بطولة كأس السوبر الإسباني، المقرر إنطلاقها بعد غداً الأربعاء، في السعودية.

ومن المقرر أن يواجه ريال مدريد نظيره برشلونة في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، على ملعب "المك فهد الدولي"، بعد غداً الأربعاء، فيما يصطدم فريق أتلتيكو مدريد بنظيره أتلتيك بيلباو يوم الخميس المقبل.

ذكرت صحيفة "آس"الإسبانية، إن بطولة كأس السوبر الإسباني، لن يتواجد بها تقنية خط المرمي، فيما ستكون تقنية الفيديو "VAR" متواجدة من خارج ملعب المباراة.

أضافت، إنه في حالة طرد أي لاعب ببطولة كأس السوبر الإسباني، سيتم تنفيذ العقوبة في المباراة القادمة ضمن بطولة الدوري الإسباني أو كأس ملك إسبانيا.

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