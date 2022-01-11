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يوفنتوس يعلن إصابة الويلزى آرون رامسى بفيروس كورونا

11 كانون ثاني / يناير 2022 08:39

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كشف نادى يوفنتوس الإيطالى، مساء اليوم الاثنين، عن إصابة الويلزى آرون رامسى لاعب وسط اليوفى بفيروس كورونا، بعدما جاءت نتيجة فحوصاته إيجابية ليتأكد إصابته بالفيروس.

وكتب الحساب الرسمي لنادى يوفنتوس على موقع "تويتر"، "نتمنى الشفاء العاجل لرامسي، بعدما أصيب بفيروس كورونا".

وكان يوفنتوس الإيطالي أعلن أن التشخيص النهائي لإصابة فيديريكو كييزا مهاجم السيدة العجوز، والتي تعرض لها في مباراة روما التي جمعت الطرفين أمس الأحد، وانتهت بفوز السيدة العجوز 4-3 ضمن منافسات الجولة الـ 21 من مسابقة الدوري الإيطالي.

كشف نادي يوفنتوس عبر موقعه الرسمي، عن معاناة كييزا من قطع في الرباط الصليبي الأمامي بعد الإلتواء القوي الذي تعرض له اللاعب في مباراة روما بالأمس.

أضاف النادي، إن فيديريكو كييزا سيجري عملية جراحية على الفور، في الأيام المقبلة من أجل العودة لفريق يوفنتوس من جديد.

وتعد إصابة كييزا ضربة قوية ليوفنتوس الإيطالي، خاصة وأنها جاءت في المرحلة الحاسمة من الموسم الجاري، بالإضافة إلي غيابه عن منتخب إيطاليا ضد مقدونيا الشمالية يوم 24 مارس في ملحق تصفيات كأس العالم 2022.

كما أن بافل نيدفيد، نائب رئيس يوفنتوس، أصيب أيضًا بفيروس كورونا المستجد، فى وقت سابق من الأسبوع الماضي.

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