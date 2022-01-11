تسوية شوارع ترابية بدير البلح لتسهيل حركة المواطنين

الوسطى- الرأي

تستمر بلدية دير البلح وسط قطاع غزة في الاستعداد للمنخفضات الجوية، ومن ضمن هذه الاستعدادات تسوية وتهيئة الشوارع الترابية لتسهيل حركة المواطنين والسيارات، وأفاد ساري الطواشي رئيس قسم النظافة أنه تم خلال الأيام الماضية تسوية وتهيئة عدد من الشوارع الترابية بالمدينة حيث تم توفير 800كوب رمل كركار بتكلفة 4000 دولار، وأضاف: سنستمر الأيام القادمة بتسوية العديد من الشوارع الأخرى بما يخفف من معاناة المواطنين خلال المنخفضات الجوية المرتقبة.

وبينت البلدية أن الشوارع التي شملتها التسوية، شارع الترزي شوارع البصة ومسجد الرباط، شارع 34 أبو جميزة ويافا، شوارع أرض البطة بالكامل، شارع ابو اخصيوان والمشاعلة، منطقة المعني شرق المحطة، شوارع المتفرعة من المدينة مع صلاح الدين، منطقة بوبع، مؤكداً أن طواقم البلدية على جهوزية كاملة للعمل خلال أوقات الطوارئ.