إصابة أسير في "ريمون" بفيروس كورونا

رام الله - الرأي:

أعلن نادي الأسير، اليوم الثلاثاء، عن إصابة أسير في سجن "ريمون" بفيروس كورونا.

وقال النادي في تصريح صحفي، إن بقية العينات التي تم أخذها من الأسرى بالسجن سليمة.