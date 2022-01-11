إصابة أسير في "ريمون" بفيروس كورونا

أعلن نادي الأسير، اليوم الثلاثاء، عن إصابة أسير في سجن "ريمون" بفيروس كورونا.
وقال النادي في تصريح صحفي، إن بقية العينات التي تم أخذها من الأسرى بالسجن سليمة.
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11 كانون ثاني / يناير 2022 09:55
رام الله - الرأي:
أعلن نادي الأسير، اليوم الثلاثاء، عن إصابة أسير في سجن "ريمون" بفيروس كورونا.
وقال النادي في تصريح صحفي، إن بقية العينات التي تم أخذها من الأسرى بالسجن سليمة.
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