وكالة الرأي الفلسطينية "الدفاع المدني" يُنفّذ أكثر من 12 ألف مهمة خلال 2021 وكالة الرأي الفلسطينية إضراب شامل وتظاهرة بالنقب احتجاجًا على تجريف الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية بلدية بني سهيلا تعقد اجتماعًا لرؤساء لجان الأحياء في المدينة وكالة الرأي الفلسطينية حي استيطاني جديد غرب صور باهر في القدس وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خزاعة تستلم مواد لتأهيل شبكة الانارة وكالة الرأي الفلسطينية المستشار المدهون يستقبل وفدا من وجهاء ومخاتير الشمال وكالة الرأي الفلسطينية الصحة العالمية: موجات جديدة متوقعة لفيروس كورونا كل 4 أشهر وكالة الرأي الفلسطينية "واعد": الاحتلال يرفض كل التدخلات للإفراج عن الأسير أبو حميد وكالة الرأي الفلسطينية العدل تندد بقانون "منع لم شمل" العائلات الفلسطينية وكالة الرأي الفلسطينية عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
أخبار » أخبار الأسرى

إصابة أسير في "ريمون" بفيروس كورونا

11 كانون ثاني / يناير 2022 09:55

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رام الله - الرأي:

أعلن نادي الأسير، اليوم الثلاثاء، عن إصابة أسير في سجن "ريمون" بفيروس كورونا.

وقال النادي في تصريح صحفي، إن بقية العينات التي تم أخذها من الأسرى بالسجن سليمة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تبدأ امتحاناتها النهائية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟