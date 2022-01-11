النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2160) الثلاثاء 11/1/2022
أخبار فلسطينية
هنية: الاحتلال الإسرائيلي ليس له مستقبل على أرضنا وقضية الأسرى وطنية بامتياز
الخارجية الفلسطينية تحتج رسميا على قرار وقف تمويل لجان العمل الزراعي
اشتية: لدينا عجز تراكمي بقيمة 200 مليون شيكل و لا يوجد أموال كافية للرواتب
الرجوب يعلن عن "زيارة قريبة" للرئيس الفلسطيني إلى سوريا
بالصور الدعليس يكشف: بصمة للراحل صيام باعتقال أحد المتورطين باغتيال البطش
أبو كرش لـ"صفا": السلطة تحاول تصفية قضية تفريغات 2005
مستشار وزير الصحة: الوضع الصحي في قطاع غزة مقلق جداً
أخبار إسرائيلية
إصابة وزير الخارجية الإسرائيلي بكورونا والحكومة تبحث تقليص فترة الحجر
مساع إسرائيلية لزيادة عدد موظفيها في الأمم المتحدة
هآرتس: العليا الإسرائيلية امتنعت لأول مرة بشكل مباشر عن إصدار أمر بتجميد هدم منزل عائلة أبو شخيدم
"بينيت": لا تقدم سياسي مع السلطة ونركز على الأمن
أحدث حصيلة إصابات فيروس كورونا في (إسرائيل) خلال 24 ساعة
موقع عبري يكشف عن تفاصيل جديدة حول اغتيال قاسم سليماني في بغداد
رئيس الوزراء الإسرائيلي: لن نلتزم بأي اتفاق نووي يتم التوصل إليه مع إيران
إصابة وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي بكورونا
إسرائيل: إصابة جنرالين كبيرين وأكثر من 5 آلاف في الجيش بكورونا
اخبار دولية و عربية
هزة أرضية تضرب قبرص ويشعر بها سكان القدس
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
حكومة التغيير» الإسرائيلية تجدّد حملاتها على الفلسطينيين في النقب
خطأ فني في موقع أرشيف الاحتلال يكشف عن تصريحات مروعة حول النكبة
قيادي فلسطيني: “زيارة قريبة” يجريها الرئيس عباس إلى سوريا
رام الله.. قوة إسرائيلية خاصة تعتقل عددا من طلبة جامعة بيرزيت- (فيديوهات)
الشرق الأوسط
زيارة قريبة لمحمود عباس إلى دمشق
حصول فلسطينيين على وضع قانوني بعد سنوات من «التيه» في غزة
خيمة احتجاج ضد إزالة مقبرة القسام في حيفا
200 شخصية تطلق «المجلس الوطني لرفع الاحتلال الإيراني» عن لبنان
الاهرام المصرية
مستوطنون إسرائيليون يقتحمون حي الشيخ جراح بالقدس بقيادة عضو الكنيست المتطرف بن جفير
قوات الاحتلال تعتقل 20 فلسطينيًا من الضفة الغربية
الشروق المصرية
مستوطنون إسرائيليون يقتحمون حي الشيخ جراح بالقدس بقيادة عضو بالكنيست
إسرائيل تعتقل 15 فلسطينيا من الضفة الغربية
محكمة إسرائيلية تنظر في نزاع قانوني بين نتنياهو وأولمرت
إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في إحدى قرى رام الله
الغد الأردنية
صمت بينيت عن إدانة تحطيم مستوطنين لقبور في برقا يعد موافقة
شكوك حول حصول قانون المواطنة على أغلبية بالكنيست
5 مخططات استيطانية جديدة لتغيير معالم القدس المحتلة
الشرق القطرية
بالفيديو: عضو بالكنيست يهدد سكان حي الشيخ جراح بالطرد من بيوتهم
الاحتلال الإسرائيلي يقتحم جامعة بيرزيت ويصيب ويعتقل عدداً من الطلاب
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
خاص بركة: فتح فشلت في إقناع الفصائل بالمشاركة في اجتماع "المركزي"
بحي استيطاني في صور باهر.. الاحتلال يُحكِم الخناق على مداخل القدس
الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة ويداهم منزل قيادي في "حماس"
مستوطنون يقتحمون أماكن دينية إسلامية جنوب نابلس
تسجيل 185 إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون" في الضفة
مؤسسة أهلية: 20 ألف أسرة فلسطينية ستتضرر من وقف تمويل هولندا
مستوطنون يقتحمون أماكن دينية إسلامية جنوب نابلس
"تسقط إدارة التطبيع".. نشطاء وطلبة بيرزيت يطالبون بإقالة إدارة الجامعة
مسيرة داعمة للأسير المريض ناصر أبو حميد برام الله
جامعة بيرزيت تعلن "إلغاء الإجراءات النظامية" بحق طلبة
القدس المحلية
هزة أرضية خفيفة تضرب سواحل قبرص ويشعر بها سكان غزة ومناطق الداخل ومصر
الحركة الطلابية في بيرزيت تطالب بإقالة مسؤولين في الجامعة ومحاسبة بعض الشخصيات
أبو هولي: قضية الأسرى ستبقى القضية المركزية الأولى حتى تبييض السجون
العليا الإسرائيلية تؤيد التماسًا بتخفيض حكم السجن لمستوطن هاجم فلسطينيين في سلفيت
حماس: اعتقال الطلاب واقتحام الجامعات لن تثني الحركة الطلابية عن دورها الوطني
الحياة الجديدة
الشيخ سليمان الهذالين.. أيقونة المقاومة الشعبية في "أم الخير"
مستوطنون يقتحمون مقامات دينية إسلامية في عورتا
الصحة: تسجيل 185 إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون" في الضفة
وزارة الثقافة: اعتبار الـ15 من كانون الأول اليوم الوطني للتطريز الفلسطيني
جريدة الأيام
جهود وتحركات للضغط على الاحتلال لنقل الأسير أبو حميد للعلاج في الخارج
قوة خاصة إسرائيلية تختطف خمسة من طلبة جامعة بيرزيت أمام حرمها
وفاة أحد مصابي حادث السير المأساوي في فصايل
بمشاركة الرئيس: انطلاق أعمال منتدى شباب العالم في شرم الشيخ
مواطنون يتصدون لاقتحام عشرات المستوطنين وأعضاء كنيست لحي الشيخ جراح
الاحتلال يدمّر مقبرة قيد الإنشاء في أم طوبا ومستوطنون يقتحمون مقبرة باب..
وكالة صفا
توغل إسرائيلي شرقي رفح
الصحة: 185 إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون" بالضفة
إطلاق نار يستهدف دورية للاحتلال غربي جنين
المستوطنون يقتحمون مقامات دينية شرق نابلس
كتلة "الوحدة" تحمّل إدارة بيرزيت مسؤولية سلامة المختطفين لدى الاحتلال
ناجح عاصي: ظروف السجون في غاية الصعوبة والإهمال الطبي يرتفع
حماس: جريمة الاحتلال بحرم جامعة بيرزيت ستزيد شبابنا عزيمة وإصرارا
تأجيل محاكمة المتهمين باغتيال نزار بنات حتى ٢٣ يناير
منسق الأسرى الإسرائيليين المستقيل: أضعنا الكثير من الفرص
وفاة و98 إصابة جديدة بكورونا في غزة
محكمة الاحتلال تبت بالتماس حول جريمة قتل أطفال عائلة بكر بغزة
النائب العام للاحتلال يحكم بطرد عائلة سمرين من منزلها بحي وادي حلوة
وكالة الرأي الفلسطينية
"التعليم" تنشر تعليمات بدء الفصل الدراسي الثاني
استئصال ورم رحمي من فتاة يزن 12كجم بمستشفى شهداء الأقصى
المرور": 5 إصابات في 7 حوادث خلال الـ 24 ساعة الماضية
كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غدًا الأربعاء
الاحتلال يعتقل 5 مواطنين من بيت لحم
مستوطنون يغلقون مدخل قرية اللبن بنابلس
فلسطين اليوم
ملحم يكشف توقعات الحكومة لموعد انفراجه الأزمة المالية للسلطة والإجراءات الوقائية المتوقعة؟
مستوطنون يعربدون في الضفة.. يقتحمون مقامات دينية في عورتا ويغلقون اللبن الشرقة
د. الشخرة: تسجيل 185 إصابة جديدة بمتحور أوميكرون في الضفة ليرفع العدد لـ"476"
البطش: أي اعتداء على القدس سيشعل معركة إقليمية تتقاطع فيها بنادق المقاومين في كل الساحات
جرافات الاحتلال تتوغل لمسافات محدودة شرق مدينة رفح
الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ11
الاحتلال يداهم منزلين في بلدة جبع جنوب جنين
وقفة تضامن واسناد للأسير المريض أبو حميد في جنين
سما نيوز
التعليم بغزة تنشر التعليمات الخاصة ببدء الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي
صحيفة: إسرائيل تسعى لزيادة عدد موظفيها في الأمم المتحدة
الصفدي يبحث في واشنطن القضية الفلسطينية والأزمة السورية
وقفة تضامن واسناد للأسير المريض أبو حميد في جنين
عرب 48
عقب اعتداء الاحتلال: جامعة بيرزيت تعلن "إلغاء الإجراءات" بحقّ طلبة
زيارة قريبة" يجريها محمود عباس إلى سورية
عائلات حيّ الشيخ جراح... معاناة لأجيال ومحاولات مستمرّة للتهجير
مستعربون يداهمون ويختطفون طلابا من جامعة بيرزيت
الشيخ جراح: اقتحام استفزازي لعناصر اليمين المتطرف
وكالة وفا
الاحتلال يستهدف المزارعين شرق دير البلح والصي ...
مستوطنون يقتحمون مقامات دينية اسلامية في عورت ...
الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين من بيت ساحور ومخي ...
الصحة: تسجيل 185 إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون ...
تواصل انتهاكات الاحتلال: إصابات واعتقالات وهد ...
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- 11 كانون ثاني (يناير)
- 12009م قامت طائرات الاحتلال بقصف مقر جريدة الرسالة نصف الأسبوعية الواقع في شارع عز الدين القسام بمدينة غزة وتحدث به دمار هائلا أتى على معظم محتويات الجريدة.
- 2007م كتائب الشهيد عز الدين القسام تتمكن من الاستيلاء على طائرة تجسس إسرائيلية، في إحدى المناطق الحدودية لقطاع غزة في عملية هي الأولى من نوعها.
- 2006م قوات الاحتلال تحكم بالسجن 875 عاما بحق "عباس السيد" قائد كتائب القسام في طولكرم بتهمة التخطيط للعملية الاستشهادية التي وقعت في نتانيا بتاريخ 27/3/2002موالتي أسفرت عن مصرع 30 صهيونيا.
- 1984م اللجنة الصهيونية العالمية تعيّن آرائيل شارون مديرا لبرنامج الهجرة اليهودية إلى فلسطين.
- 1948م بريطانيا تبلغ الأمم المتحدة بمقتل وجرح 1974 فلسطينيا خلال عام واحد على يد جماعات يهودية.
- 1937 م ذكرة اللجنة العربية العليا إلى اللجنة الملكية، والتي تحتوي على الأسباب الأساسية لاضطرابات صيف السنة الماضية والاضطرابات المتوالية في فلسطين منذ عام 1919.
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