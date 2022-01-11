غزة-الرأي

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2160) الثلاثاء 11/1/2022

أخبار فلسطينية﻿

هنية: الاحتلال الإسرائيلي ليس له مستقبل على أرضنا وقضية الأسرى وطنية بامتياز

الخارجية الفلسطينية تحتج رسميا على قرار وقف تمويل لجان العمل الزراعي

اشتية: لدينا عجز تراكمي بقيمة 200 مليون شيكل و لا يوجد أموال كافية للرواتب

الرجوب يعلن عن "زيارة قريبة" للرئيس الفلسطيني إلى سوريا

أخبار إسرائيلية

إصابة وزير الخارجية الإسرائيلي بكورونا والحكومة تبحث تقليص فترة الحجر

مساع إسرائيلية لزيادة عدد موظفيها في الأمم المتحدة

هآرتس: العليا الإسرائيلية امتنعت لأول مرة بشكل مباشر عن إصدار أمر بتجميد هدم منزل عائلة أبو شخيدم

إصابة وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي بكورونا

إسرائيل: إصابة جنرالين كبيرين وأكثر من 5 آلاف في الجيش بكورونا

اخبار دولية و عربية

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الصحف العربية

القدس العربي

حكومة التغيير» الإسرائيلية تجدّد حملاتها على الفلسطينيين في النقب

خطأ فني في موقع أرشيف الاحتلال يكشف عن تصريحات مروعة حول النكبة

قيادي فلسطيني: “زيارة قريبة” يجريها الرئيس عباس إلى سوريا

رام الله.. قوة إسرائيلية خاصة تعتقل عددا من طلبة جامعة بيرزيت- (فيديوهات)

الشرق الأوسط

زيارة قريبة لمحمود عباس إلى دمشق

حصول فلسطينيين على وضع قانوني بعد سنوات من «التيه» في غزة

خيمة احتجاج ضد إزالة مقبرة القسام في حيفا

200 شخصية تطلق «المجلس الوطني لرفع الاحتلال الإيراني» عن لبنان

الاهرام المصرية

مستوطنون إسرائيليون يقتحمون حي الشيخ جراح بالقدس بقيادة عضو الكنيست المتطرف بن جفير

قوات الاحتلال تعتقل 20 فلسطينيًا من الضفة الغربية

الشروق المصرية

مستوطنون إسرائيليون يقتحمون حي الشيخ جراح بالقدس بقيادة عضو بالكنيست

إسرائيل تعتقل 15 فلسطينيا من الضفة الغربية

محكمة إسرائيلية تنظر في نزاع قانوني بين نتنياهو وأولمرت

إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في إحدى قرى رام الله

الغد الأردنية

صمت بينيت عن إدانة تحطيم مستوطنين لقبور في برقا يعد موافقة

شكوك حول حصول قانون المواطنة على أغلبية بالكنيست

5 مخططات استيطانية جديدة لتغيير معالم القدس المحتلة

الشرق القطرية

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم جامعة بيرزيت ويصيب ويعتقل عدداً من الطلاب

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

القدس المحلية

هزة أرضية خفيفة تضرب سواحل قبرص ويشعر بها سكان غزة ومناطق الداخل ومصر

الحركة الطلابية في بيرزيت تطالب بإقالة مسؤولين في الجامعة ومحاسبة بعض الشخصيات

أبو هولي: قضية الأسرى ستبقى القضية المركزية الأولى حتى تبييض السجون

العليا الإسرائيلية تؤيد التماسًا بتخفيض حكم السجن لمستوطن هاجم فلسطينيين في سلفيت

حماس: اعتقال الطلاب واقتحام الجامعات لن تثني الحركة الطلابية عن دورها الوطني

الحياة الجديدة

مستوطنون يقتحمون مقامات دينية إسلامية في عورتا

الصحة: تسجيل 185 إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون" في الضفة

وزارة الثقافة: اعتبار الـ15 من كانون الأول اليوم الوطني للتطريز الفلسطيني

جريدة الأيام

جهود وتحركات للضغط على الاحتلال لنقل الأسير أبو حميد للعلاج في الخارج

قوة خاصة إسرائيلية تختطف خمسة من طلبة جامعة بيرزيت أمام حرمها

وفاة أحد مصابي حادث السير المأساوي في فصايل

بمشاركة الرئيس: انطلاق أعمال منتدى شباب العالم في شرم الشيخ

مواطنون يتصدون لاقتحام عشرات المستوطنين وأعضاء كنيست لحي الشيخ جراح

الاحتلال يدمّر مقبرة قيد الإنشاء في أم طوبا ومستوطنون يقتحمون مقبرة باب..

وكالة صفا

وكالة الرأي الفلسطينية

فلسطين اليوم

سما نيوز

غزة التعليم ب تنشر التعليمات الخاصة ببدء الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي

عرب 48

عقب اعتداء الاحتلال: جامعة بيرزيت تعلن "إلغاء الإجراءات" بحقّ طلبة

زيارة قريبة" يجريها محمود عباس إلى سورية

عائلات حيّ الشيخ جراح... معاناة لأجيال ومحاولات مستمرّة للتهجير

مستعربون يداهمون ويختطفون طلابا من جامعة بيرزيت

الشيخ جراح: اقتحام استفزازي لعناصر اليمين المتطرف

وكالة وفا

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