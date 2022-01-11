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المختبر وبنك الدم بالشفاء الطبي يجري مليون ونصف فحص خلال 2021

11 كانون ثاني / يناير 2022 10:14

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غزة-الرأي

 أوضح د. حسام راشد مدير دائرة المختبر وبنك الدم بالمجمع، أن الدائرة أجرت خلال العام الماضي ما يقارب " مليون ونص " فحص مخبري، منها فحوصات مركزية " للمناعة والهرمونات والأدوية والكواشف السرطانية" لمحافظتي غزة والشمال بلغت " 41036" فحص.

وأشار إلى أن عدد وحدات الدم التي تم جمعها بلغت " 15727 " وحدة، فيما بلغ عدد وحدات الدم ومشتقاته المصروفة للمرضى " 28468 " وحدة، مشيراً إلى صرف " 6824" وحدة دم ومشتقاته للمستشفيات الحكومية والأهلية.

وقدم د. راشد شكره لكافة الطواقم العاملة بالمختبر من موظفين ومتطوعين استطاعت انجاز هذا العدد الكبير من الفحوصات رغم قلة الإمكانيات والمستهلكات الطبية وجائحة كوفيد "19"

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