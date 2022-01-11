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المدهون يستقبل وفدا من عائلة الدريملي

11 كانون ثاني / يناير 2022 10:17

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غزة-الرأي

استقبل المستشار ضياء الدين المدهون وفدا من عائلة الدريملي، يرأسه المختار إسحاق الدريملي، وذلك لتهنئته بتوليه منصبه الجديد.
بدوره،  رحب المستشار المدهون بالمختار الدريملي والوفد المرافق له، مبينا أن المواطن يستشعر بالطمأنينة والأمن بإقامة العدالة، والشعور بالأمن يؤدي لتعزيز الانتماء للوطن، مما يكرس العطاء والاستقرار والمواطنة. مشيرا أن القضاء هو الحصن الامين لأبناء شعبنا وإنفاذ القانون على الجميع بغض النظر عن انتمائهم ومستواهم.
من جانبه، هنأ المختار الدريملي والوفد المرافق له المستشار المدهون وقدموا له درع التكريم لتوليه رئاسة المحكمة العليا ورئاسة المجلس الأعلى للقضاء سائلين الله أن يعينه على حمل أمانة القضاء في ظل الوضع الاستثنائي التي يمر به شعبنا.
 

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