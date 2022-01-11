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النحال يستقبل وفدا من الاتصالات بالتل ويؤكد على إسناد القطاع الخاص

11 كانون ثاني / يناير 2022 10:21

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غزة-الرأي

استقبل النائب العام المستشار د. محمد النحال، في ديوانه وفداً من وزارة الاتصالات الفلسطينية بالتل ترأسه مدير عام الشركة م. محمد أبو نحلة، والمدير المالي والإداري للشركة أ. سامح السراج، والمستشار القانوني أ. مروان البرش، بحضور مدير العلاقات العامة والإعلام أ. علاء الدين الحلو.
بدوره، شدد المستشار النحال خلال اللقاء على أن جميع قطاعات الوطن هم شركاء وداعمون في مسيرة صمود المواطن الفلسطيني، كلٌ حسب اختصاصه، ويجب إنشاء شراكة حقيقية بين تلك القطاعات ومؤسسات الحكم؛ للنهوض بالمواطن الغزيّ، ودعم أمن واستقرار المجتمع؛ لتحقيق الأهداف المجتمعية وخدمة الأجيال القادمة، مؤكداً على دعم وإسناد النيابة العامة لمؤسسات القطاع الخاص؛ بغية تعزيز وحماية الاقتصاد الوطني الفلسطيني.
من جانبه ، ثمن المهندس أبو نحلة، أدور النيابة العامة الضابط لحالة الأمن والاستقرار في البلاد، وأوضح أن شركته هي شركة وطنية فلسطينية تعني بمصلحة المواطن وتعزيز صموده بالدرجة الأولى، مؤكداً على جهوزيتهم لتقديم كامل الدعم والإسناد لقطاع العدالة وجميع قطاعات الوطن بما يخدم الصالح العام ويعزز الاستقرار والأمن في المجتمع، متمنياً للنائب العام التوفيق والنجاح في مسيرته المهنية.
 

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