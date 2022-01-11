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المستشار المدهون يستقبل وفدا من وجهاء ومخاتير الشمال

11 كانون ثاني / يناير 2022 10:42

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غزة-الرأي

استقبل المستشار ضياء الدين المدهون رئيس المجلس الأعلى للقضاء وفدا من مخاتير ووجهاء الشمال يرأسه المختار أبو زاهر الوحيدي، وبحضور الأستاذ محمود الحفني مدير مكتب رئيس المجلس، وذلك لتهنئته بتوليه منصبه الجديد.
من جهته ،رحب المستشار المدهون بالمختار الوحيدي، والوفد المرافق له، مثمنا دورهم في اصلاح ذات البين، ومساعيهم في الخير، للوصول لمجتمع هاديء يسوده الأمن والطمأنينة، وموصيا اياهم بتقريب وجهات النظر عند اصلاح المتخاصمين وعدم الضغط على الضعيف.
وقال المستشار المدهون "سنكون مظلة الضعفاء التي يلجأون إليها، لنيل حقوقهم والفصل بينهم بالعدل، وسنعمل على تحقيق العدالة الناجزة من التقليل من أمد التقاضي وجودة القرارات القضائية"
من جانبه، هنأ المختار الوحيدي، والوفد المرافق له المستشار المدهون وقدموا له درع التكريم لتوليه رئاسة المحكمة العليا ورئاسة المجلس الأعلى للقضاء، متمنين له السداد في الوصول لقضاء عادل مستقيم يثق به الناس جميعا.
 

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