بلدية خزاعة تستلم مواد لتأهيل شبكة الانارة

غزة-الرأي

استلمت بلدية خزاعة صباح اليوم مواد لتأهيل شبكة الانارة بالتعاون مع لجنة المساءلة المجتمعية من خلال المبادرة التي طرحتها اللجنة ، ضمن مشروع تعزيز المساءلة المجتمعية في الحكم المحلي ، والممول من قبل التعاون الألماني GIZ وتنفيذ جمعية بنيان.



وقد حضر الإستلام عضو المجلس البلدي أ. يوسف النجار وم. غسان النجار من قسم المشاريع في البلدية، وممثلين عن لجنة المساءلة المجتمعية في بلدة خزاعة .



ومن المقرر أن تساهم المواد في تحسين شبكة الإنارة حيث سيتم التنسيق بين الطواقم الفنية واللجنة لتنفيذ مهام التركيب والصيانة والتطوير .



الجدير ذكره، أنَّ تنفيذ مثل هذه المبادرات يمثل باكورة العمل والتعاون المشترك بين البلدية واللجان المجتمعية للارتقاء بالعمل البلدي، والخدمات المقدمة للمواطنين.

