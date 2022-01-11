"الدفاع المدني" يُنفّذ أكثر من 12 ألف مهمة خلال 2021

غزة- الرأي

نفذت المديرية العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية والأمن الوطني خلال عام 2021 المنصرم، 12 ألف و597 مهمة في قطاع غزة، تنوعت ما بين إطفاء وإنقاذ وإسعاف، وجولات ميدانية، ودورات تدريبية، وغيرها.

ووفق التقرير السنوي لمهام الدفاع المدني، فقد تعاملت أطقم الإطفاء مع 1858 حريقاً خلال العام، بينما بلغت مهام الإنقاذ 1536 مهمة خلال حوادث طارئة، وقدّمت أطقم الإسعاف 3 آلاف خدمة إسعافية للمواطنين.

وفي تفاصيل حوادث الإطفاء؛ أظهر التقرير أن حوادث الحرائق الناتجة عن "الاعتداءات الإسرائيلية" احتلت النصيب الأكبر حيث بلغت 616 حريقاً خلال العدوان الإسرائيلي في مايو الماضي، تلتها الحرائق التي أسبابها "عبث الأطفال" وبلغت 470 حادثًا، ثم حرائق "الماس الكهربائي" وبلغت 336 حادثًا، والحرائق الناتجة عن "الإهمال" بلغت 289 حادثًا، ثم حرائق "التحميل الكهربائي الزائد" وبلغت 147 حادثًا.

وعلى صعيد مهام الإنقاذ؛ بين التقرير أن مهام "الإنقاذ" التي نتجت عن تأثير "المنخفضات الجوية" بلغت أعلى نسبة حيث كان عددها 370 مهمة من إجمالي مهام الإنقاذ، تلتها حوادث الإنقاذ بسبب "الإهمال" وبلغت 311 مهمة، ثم حوادث مكافحة "الحشرات والحيوانات" الضارة والخطرة وبلغت 293 مهمة، إلى جانب مهام إنقاذ أخرى.

وبلغت حوادث الإنقاذ لمواطنين جراء "الاعتداءات الإسرائيلية" خلال عدوان مايو وغيره 236 مهمة، في حين تم التعامل مع 48 "حادث طرق" وإخلاء المصابين جرائها.

العدوان الإسرائيلي

وشهد قطاع غزة في مايو 2021 عدوانًا إسرائيليًا غاشماً، استمر 11 يومًا، نفّذت طواقم الدفاع المدني خلالها 1167 مهمة متنوعة طيلة أيام العدوان.

وقدّم فرسان الدفاع المدني، إلى جانب سائر الأجهزة والإدارات بوزارة الداخلية، دوراً بطولياً في سبيل حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، عبر إطفاء الحرائق الناتجة عن القصف الإسرائيلي، وانتشال المواطنين من تحت أنقاض البنايات المدمرة، وتقديم الخدمات الإسعافية اللازمة.

الأمن والسلامة

وفي مجال الأمن والسلامة؛ سجل التقرير السنوي 3008 معاملات صادرة عن إدارة الأمن والسلامة بالمديرية، شملت تصاريح للحرف والمصانع والمنشآت.

أما جولات التفتيش والمتابعة لفحص اشتراطات الأمن والسلامة فبلغت 383 جولة، تم خلالها تنفيذ 2480 زيارة على مختلف الحرف والمنشآت، والمطاعم والمخابز، ومحطات الوقود والغاز، وغيرها.

وذكر تقرير الدفاع المدني أن إدارة التدريب نفّذت 123 نشاطًا ودورة تدريبية في مجال علوم ومهارات الدفاع المدني، وفي الوقاية والسلامة المنزلية، استفاد منها 31 ألف و268 متدربًا ومتدربة من القطاعين الحكومي والمجتمعي.