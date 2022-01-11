بلدية خزاعة توقع عقود تحديث المخطط الهيكلي والتفصيلي

غزة-الرأي

وقعت بلدية خزاعة صباح اليوم عقود تحديث المخطط الهيكلي والتفصيلي في بلدة خزاعة لعدد 7 مهندسات معماريات ، الممول من صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية وذلك بحضور نائب رئيس بلدية خزاعة م. عمر أبو ريدة وأعضاء المجلس البلدي ومهندسي قسم التنظيم.



حيث تم الاجتماع بالخريجات المقبولات وفق نتائج لجنة المقابلات الخاصة بالمشروع، وتم عرض وتوقيع مدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة والقواعد السلوكية الخاصة بالشفافية والمساءلة في العمل.



وتحدث نائب رئيس البلدية م. عمر أبو ريدة أن المشروع جاء لتحقيق بعض الأهداف العامة للخطة التنموية، بالإضافة لتنمية قدرات الخريجين، وتشغيلهم ، مؤكداً على أن البلدية سوف تقدم كافة الإمكانات لتسهيل مهام الفريق وتحقيق الاهداف المرجوة من المشروع.