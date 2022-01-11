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المستشار المدهون يستقبل وفدا من وزارة الخارجية

11 كانون ثاني / يناير 2022 11:10

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غزة-الرأي

استقبل المستشار ضياء الدين المدهون رئيس المجلس الأعلى للقضاء وفدا من وزارة الخارجية يرأسها مديرها العام المهندس محمود المدهون، وذلك لتهنئته بتوليه منصبه الجديد.
من جهته ،رحب المستشار المدهون بالمهندس المدهون والوفد المرافق له، مؤكدا على ضرورة التعاون والترابط بين الجسم الحكومي لتسهيل مهامه والمتمثلة في السعي لاستقرار المجتمع من خلال تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين.
من جانبه، استعرض المهندس المدهون، عمل وزارة الخارجية والخدمات الدبلوماسية التي تقدمها لرفعه المؤسسات الحكومية والمواطن والوطن.
وهنأ المهندس المدهون المستشار ضياء الدين المدهون لتوليه رئاسة المحكمة العليا ورئاسة المجلس الأعلى للقضاء متمنين له التوفيق في رفعة القضاء والمنظومة العملية.
 

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