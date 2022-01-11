المالية: صرف "حقوق الغير" غدًا الأربعاء

غزة- الرأي

أعلنت وزارة المالية في غزة، عن صرف حقوق الغير "مدني وعسكري" غدا الأربعاء.

وقالت الوزارة، إن عملية الصرف ستكون عبر كافة فروع بنك البريد حسب إجراءات الصرف المتبعة لمواجهة كورونا.