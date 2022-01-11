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كلية فلسطين التقنية تنظم حلقة نقاش لملفات التدريب الميداني

11 كانون ثاني / يناير 2022 11:30

الوسطى- الرأي

نظمَ قسم المهن الهندسية بكليةِ فلسطين التقنية صباح اليوم حلقة نقاش لمناقشةِ ملفات التدريب الميداني لطلبة القسم بتخصص دبلوم التبريد والتكييف بحضورِ كلًا من د. محمد النجار، و م. اسماعيل دواس، ود. راوية أبو الخير -رئيس وحدة الخريجين والتدريب الميداني، وقد أدارَ م. دواس حلقة النقاش، مرحبًا بالحضور والطلبةِ تلاه نقاش الطلبة في أعمالهم خلال أيام التدريب الميداني بالمؤسسات المختلفة.

ومن جهته رحبَ د. النجار بالحضور، وتحدثَ عن امكانيات مختبرات التبريد والتكييف بالكلية وأنه تفوق بعض ورش المؤسسات الخاصة، وأطرد موضحاً أن القسم يخرج مساعد مهندس تبريد وتكييف مؤهل ومدرب على القيام بعمليات تركيب وتجميع أجهزة التبريد والتكييف وتشغيلها. وعمل الصيانة الدورية لأجهزة التبريد والتكييف المختلفة.

وكذلك كشف الأعطال وإصلاحها والمساهمة تحت إشراف المهندس في أعمال تصميم أنظمة التبريد والتكييف.

وأوضحت د. أبو الخير: إن قسم الخريجين بالكلية يسعى بكافة السبل لدمجِ خريجي الكلية بسوقِ العمل، وَتزويدهم بالمهارات اللازمة لخوض غمار سوق العمل بتميز.

وأضافت قائلة: أن خريجينا هم سفراءنا في المجتمع المحلي والدولي وكنا وما زلنا نفتخر بهم وبتميزهم، وأشادت د. أبو الخير بتميزِ الطلبة مقدمة لهم التوجيهات اللازمة للحصول على عمل مناسب بعد التخرج.

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