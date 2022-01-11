مبـــاحث التموين تضبط مشروبات غازية مخالفة للمواصفات

غزة- الرأي

ضبطت المباحث العامة – دائرة مباحث التموين والمعادن الثمينة قسم حماية المستهلك، خلال جولة ميدانية برفقة وزارة الاقتصاد على المخازن والشركات التجارية، "5" أطنان من المشروبات الغازية لدى شركة "ز"، وذلك بعد ثبوت مخالفتها للمواصفات الفلسطينية نتيجة الفحص المخبري.

وأوضحت مباحث التموين أنه وبالاشتراك مع وزارة الاقتصاد الوطني تم التحفظ على الكميات المضبوطة من المشروبات، وإحالة ملف القضية للدائرة القانونية بوزارة الاقتصاد لاستكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول.

تأتي الجولة التفتيشية والرقابية ضمن سلسلة الجولات المشتركة التي تنظمها مباحث التموين بالاشتراك مع وزارة الاقتصاد الوطني والتي تستهدف المخازن التجارية والمخابز والأسواق العامة، والأماكن التجارية، بهدف الكشف عن المواد التموينية والغذائية للتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، حمايةً لأرواح المواطنين.