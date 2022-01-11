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بلدية خان يونس تُنظم لقاءً لعرض ومناقشة الموازنة المقروءة لعام 2021

11 كانون ثاني / يناير 2022 11:54

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غزة-الرأي


نظمت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة، لقاءً لعرض ومناقشة الموازنة المقروءة لعام 2021م، بهدف تعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة في إدارة الأموال العامة بالبلدية، وذلك بحضور ومشاركة من المجتمع المحلي.
وحضر اللقاء رئيس بلدية خان يونس د. علاء الدين البطة، ومدير الدائرة المالية أ. فريد سليم، واستشاري تطوير الموازنة المقروءة د. ناهض عيد، ورؤساء وأعضاء لجان الأحياء.
وخلال كلمته أكد د. البطة على أهمية هذا اللقاء الذي يساهم في تحقيق التواصل وتعزيز مشاركة وثقة المواطن بالمؤسسات الخدماتية، وكذلك الحصول على تغذية راجعة من المجتمع عقب عرض موازنة البلدية للتسهيل على المواطنين في متابعة أداء البلدية المالي.
وأوضح د. البطة أن الموازنة تم نشرها على الموقع الإلكتروني وصفحة البلدية على مواقع التواصل الاجتماعي، مما يحقق مبدئ الشفافية والمساءلة الإيجابية النابعة من إتاحة الفرصة للمواطنين والمجتمع المحلي في فهم أصول إدارة الأموال العامة لبلدية خان يونس.
من جانبه بين أ. سليم أن اللقاء يعتبر تجربةٌ مهمة للتواصل بين البلدية والمواطن، من أجل تبادل الأفكار والتقييمات التي تصب في مصلحة الجانبين، وصولًا لتطوير الخدمة المقدمة والارتقاء بها.
واستعرض حجم الإيرادات والمصروفات وتوزيعات بنودها، مقدمًا شرحًا مفصلًا للأرقام الواردة في الموازنة، ودلالات كل رقم منها، حيث جرى فتح باب النقاش والمداخلات من قبل الحاضرين، والرد عليها، وقد أثنى الحاضرون على اللقاء التفاعلي الذي يعطي صورة على موازنة البلدية.
 

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