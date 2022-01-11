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خلال وقفة عاجلة لطاقم وزارة الاسرى

المدهون: إصرار الاحتلال بعدم الإفراج عن الأسير أبو حميد "قرار إعدام بحقه "

11 كانون ثاني / يناير 2022 12:40

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غزة-الرأي

اكد بهاء الدين المدهون وكيل وزارة الأسرى والمحررين، على أن إصرار الاحتلال على عدم الاستجابة للنداءات العاجلة بالإفراج الفوري والعاجل عن الأسير المريض ناصر أبو حميد هو بمثابة قرار إعدام بحقه، واستمرار لمسلسل الإهمال الطبي الذي يمارس بحقه.

وقال المدهون وخلال وقفة عاجلة نظمتها وزارة الأسرى والمحررين ، من أمام مقر الوزارة بمدينة غزة اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير المريض أبو حميد، مؤكدا أن عدم السماح لأي وفد طبي فلسطيني لزيارة الاسير هو إمعان في القتل الصامت بحقه .

وطالب المدهون السلطة الفلسطينية  والمؤسسات الدولية والحقوقية بالكشف عن فصول هذه الجريمة النكراء، محملاً اياهم  كامل المسؤولية إزاء الصمت والتعاطي غير المقنع بهذه الطريقة السلبية التي تفتح شهية الاحتلال لمزيد من القتل والإجرام.

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