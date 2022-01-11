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"الشباب والثقافة" تعقد مقابلات لاختيار أعضاء برلمان الطفل الفلسطيني

11 كانون ثاني / يناير 2022 12:55

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غزة-الرأي

عقدت الإدارة العامة للطفولة والطلائع في الهيئة العامة للشباب والثقافة سلسلة مقابلات لاختيار الأطفال المشاركين في برلمان الطفل الفلسطيني، والتابع للهيئة والذي تسعى من خلاله إلى تعزيز دور الأطفال تجاه القضايا الوطنية والاجتماعية.
وأوضح مدير عام الطفولة والطلائع الدكتور محمود بارود أنه تم عقد مقابلات في كافة محافظات قطاع غزة، واستهدفت الأطفال المشاركين في برلمان الطفل التابع لوكالة الغوث.
وأشار بارود إلى أن برلمان الطفل يمثل أهمية كبيرة في المجتمع، لافتًا إلى أنه يهدف تعزيز مشاركة الطفل في اتخاذ القرارات، وترسيخ قيم الديمقراطية والمشاركة في صنع القرار والحوار الحضاري والتعبير عن الرأي بحرية.
وبيّن بارود إلى أنه سيتم عقد عدد من الدورات التدريبية وورش العمل والزيارات الميدانية لأطفال البرلمان بما يساهم في رفع مستواهم والمساهمة في تحقيق الأهداف المنشودة للبرلمان.
 

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