"الشباب والثقافة" تنظم وقفة شبابية احتجاجًا على التطبيع العربي مع الاحتلال

غزة-الرأي

نظمت الإدارة العامة للشباب في الهيئة العامة للشباب والثقافة، اليوم الثلاثاء، في ساحة الجندي المجهول وسط مدينة غزة، وقفة احتجاجية رفضًا للتطبيع العربي مع الاحتلال.

وشارك في الوقفة مدير عام الشباب الأستاذ جمال العقيلي، وطاقم الإدارة العامة للشباب، بالإضافة إلى ممثلين عن المراكز الشبابية والمجموعات الكشفية والنشطاء الشباب.

وقال الناشط الشبابي أحمد أبو سلمية في كلمة له خلال الوقفة: "لا تزال القضية الفلسطينية تمثل ضمير الأمة ونبض شعوبها وبوصلتها نحو استنهاض مجدها، لذا يحاول الاحتلال أن يحدث اختراق في علاقة الأمة بقضيتها المركزية ورغم العلاقات المعلنة مع بعض الحكومات والأنظمة إلا أن الشعوب ظلت بعيدة عن تأثير تلك العلاقات".

وأضاف: "لقد حدثت مؤخرًا موجة غير مسبوقة على صعيد ما يسمى بالتطبيع من خلال بعض الانظمة العربية أدخلت إلى قاموس أمتنا التطبيع بكل أشكاله وأنواعه في سابقة خطيرة تنذر بوحدة أمتنا وانتشار سرطان المحتل الغاصب في جسدها".

وتابع: "نوجه من أرض فلسطين تحية إكبار واعتزاز لكل من كان له موقفًا في ضد التطبيع، واليوم ونحن نقف معا لنواجه هذا المخطط ندعو جميع أحرار أمتنا عامة وشعبنا على وجه الخصوص من مؤسسات فاعلة ونخب ثقافية وفكرية ونشطاء في الإعلام للانضمام إلى الحملة التي أطلقتها الهيئة منذ بداية هذا العام والتي يتخللها أنشطة وفعاليات ومبادرات على كافة الأصعدة ثقافيا وفكريا وسياسيا واجتماعيا وشبابيا للوقوف امام التطبيع بكل أشكاله".

ودعا أبو سلمية صياغة ميثاق شرف ثقافي وشبابي لمقاطعة المؤسسات والجهات والأفراد التي تمارس التطبيع وتدعو له، والمشاركة في الفعاليات والأنشطة التي تناهض التطبيع وتعزز مقاطعة الاحتلال.

