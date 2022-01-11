لجنة الكادر البشري بمستشفى شهداء الاقصى تبحث احتياجاتها

غزة-الرأي

نظمت لجنة الكادر البشري زيارة لمستشفى شهداء الاقصى بحثت خلالها الاحتياج الحقيقي من الكوادر البشرية الطبية والتمريضية بشكل يتناسب مع عدد الاسرة وعدد المراجعين للأقسام حسب الخصوصية والاحتياج.

وحضر الاجتماع كلا د.أحمد شتات مدير وحدة التخطيط وتطوير الاداء المؤسسي وأ.محمد أبو سمعان مدير دائرة الشئون الإدارية والمالية في الرعاية الأولية، وأ.سائد أبو العطا مدير دائرة الشؤون الإدارية والمالية في المستشفيات وأ.منير القطاطي مدير دائرة الرقابة المالية بوزارة الصحة ود.عماد الفيومي مدير الدائرة الطبية في الادارة العامة للمستشفيات.

بدوره، أشاد رئيس اللجنة أ. محمود حماد مدير عام الشؤون الادارية بجهود كافة العاملين في المستشفى، والتي أسهمت في تحسين الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين مضيفاً "أن تحديد احتياجات الكادر البشري وتطويره هدف اللجنة الأساسي لإحداث تغيير ايجابي والارتقاء بالكادر الطبي، بما ينعكس بالإيجاب على تقديم خدمة أفضل للمواطن الفلسطيني ".