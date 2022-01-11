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لجنة الرقابة على النقابات بوزارة العدل تزور نقابة المهندسين بغزة

11 كانون ثاني / يناير 2022 01:14

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غزة-الرأي

زارت لجنة الرقابة الإدارية والمالية على النقابات بوزارة العدل مقر نقابة المهندسين في إطار جولاتها الرقابية المستمرة على النقابات العاملة في محافظات قطاع غزة.
وتقوم اللجنة برئاسة الباحثة القانونية أ. سعاد الشيخ وعضوية كلاً من المراقب الإداري أ. نور الشوا والمراقب المالي أ. محمود أبو كميل بالاطلاع على ملفات وأنشطة النقابات ومتابعتها قانونياً.
واستقبل اللجنة في نقابة المهندسين محاسب النقابة أ. أحمد أبو سليمان والذي قدم نبذة عن نقابته مشيراً إلى أنها تخدم عدداً ضخماً من المهندسين وخريجي كليات الهندسة وتقدم لها خدمات وأنشطة مختلفة من خلال فروعها المنتشرة في قطاع غزة.
وتم بالاجتماع الاطلاع على كافة التقارير والسجلات المالية والإدارية.
يذكر أن لجنة الرقابة المالية والإدارية شكلت لمتابعة عمل النقابات، وتدقيق التقارير الإدارية والمالية الصادرة عنها، وإجراء الرقابة الإدارية والمالية عليها وفقاً للقانون والتشريعات السارية، للتأكيد من عدم مخالفة النقابات لقانون النقابات ولائحته التنفيذية، والأنظمة والتعليمات المنظمة لعملها.
ويتم رفع تقارير اللجنة بشكل دوري إلى مدير عام الشؤون المهنية والوسائل البديلة لاعتماد التوصيات واتخاذ المقتضى القانوني وإرسال نسخة عن التقارير إلى وكيل الوزارة للمتابعة حسب الأصول.

 

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