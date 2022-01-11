"الاقتصاد" تنظم 309 جولة تفتيشية وتمنح 24 رخصة وتحل 207 قضية

غزة-الرأي

أصدرت وزارة الاقتصاد الوطني تقرير عملها وأنشطتها وإنجازاتها عن شهر ديسمبر الماضي. وذكرت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة، أن الوزارة واداراتها وطواقمها المختلفة واصلت عملها وجهدها الشهر الماضي لخدمة أبناء شعبها، وواصلت مراقبة المحلات التجارية والأسواق والمولات والمراكز التجارية من خلال جولات مكثفة صباحية ومسائية وعملت على المتابعة اليومية للبضائع الواردة عبر المعابر التجارية وتنظيم جولات تفتيشية للمنشأت الصناعية والمعادن الثمينة ومحطات الوقود الغاز.

وبين التقرير، أن طواقم حماية المستهلك ومن خلال الجولات اليومية التي تنظمها على المحلات التجارية والأسواق ومخازن التجار نظمت 309 جولة تفتيشية، تم خلالها زيارة 2893 منشأة ونقطة بيع، وبلغ عدد محاضر الاتلاف 458 محضر، وبلغت العينات المسحوبة للفحص المخبري 285 عينة، وتم تحرير 348 مخالفة ضبط وعدم الإعلان عن الأسعار.

وأشار التقرير الى أنه من خلال المتابعة اليومية للبضائع الواردة عبر المعابر التجارية، قامت طواقم التفتيش في المعبر بتحرير 419 محضر ضبط وتحفظ.

وذكر التقرير أن عدد أيام العمل في معبر كرم أبو سالم بلغ 22 يوم، وأيام الاغلاق 9 أيام، بينما بلغ عدد أيام العمل في معبر رفح التجاري 13 يوم والاغلاق 18 يوم.

وبين التقرير أنه تم إيداع طلبات 149 علامة تجارية جديدة، وكانت التغيرات على العلامات التجارية 21 تغيير ما بين تغيير وكيل مفوض واسم وعنوان العلامة، وتم نشر 108 علامة تجارية، ونشر التغييرات لـ 80 علامة تجارية، وتجديد عدد 53 علامة تجارية.

وأوضح أن عدد المراجعين للإدارة خلال الشهر بلغ 78 مراجع، الي جانب الرد على استفسارات المراجعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومجموعة الواتس الخاص بمكاتب الملكية الفكرية والدائرة.

وقامت الإدارة بتسليم شهادات للعلامات التجارية، وتم خلال الشهر التفتيش على 100 علامة تجارية، وتسجيل علامة تجارية ورسم صناعي عدد 1، وإصدار العدد 66 من الوقائع الخاص بالعلامات التجارية.

وذكر التقرير ان كميات الرمال المرحلة من كافة المحافظات بلغت 108,575 متر مكعب، لافتاً الي أن الطواقم الميدانية التابعة لدائرة مقالع الرمال بالإدارة العامة للمصادر الطبيعية تقوم بالمتابعة اليومية والاشراف على عملية التحميل في المقالع، و التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للإشراف على ترحيل الرمال والطين الناتجة عن المشاريع التي تنفذها المؤسسات الدولية والمحلية.

وقال التقرير إن الإدارة العامة للصناعة قامت خلال شهر ديسمبر بإصدار 24 رخص تشغيل للمنشأت الصناعية ومنح تجديد رخصة لــ 54 مصنع، وتنظيم 135 زيارة لعدد من المصانع بغرض التفتيش والمتابعة وتجديد ترخيص المصانع التي قامت بها الطواقم الهندسية التابعة للإدارة تم خلالها تحرير 42 محضر ضبط ، واستقبال طلبات لترخيص مشاريع صغيرة عدد 3، واستقبلت الإدارة العامة للصناعة خلال الشهر 200 مراجع.

وقامت دائرة التنمية الصناعية بالإدارة بتكثيف الجولات التفتيشية والرقابية على كافة المصانع والمخابز، للتأكد من جودة المنتجات التي يتم انتاجها.

وأوضح التقرير أن عدد المعاملات المنجزة في الإدارة العامة للشركات بلغ 5677 معاملة، وتم تسجيل 16 شركة، وتم تسجيل 1655 سجل تجاري فردي، وتنفيذ 65 زيارة ميدانية للشركات والمحلات التجارية، وتم حضور جمعيات عمومية (شركات مساهمة وغير ربحية) لعدد 1 شركة، وبين التقرير أن المواطنين الذين راجعوا الإدارة بلغ 8516 مواطن.

ولفت التقرير الى أن الكميات الواردة من الذهب والفضة لمديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة التي تم دمغها وفحصها بلغت (88,911.7) جرام، وتم تنفيذ 23 جولة تفتيشية تم خلالها زيارة 199 محل لبيع الذهب والمجوهرات، بالإضافة الي زيارة 2 مصانع ذهب.

وحدة الشؤون القانونية

وبين التقرير أنه تم إحالة 207 قضية للنيابة العامة، بشأن أشخاص قاموا بإرتكاب العديد من الجرائم والمخالفات الاقتصادية، وتم عمل تسويات لـ 91 قضية.

عملت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة على التغطية الإعلامية لأنشطة الوزارة والإدارات ونشر 21 خبر صحفي وتقرير اعلامي، وتصميم 33 انفوجرافيك ونشر القائمة الاسترشادية لأسعار السلع الأساسية والتغطية الإعلامية لحفل تكريم الموظفين الفائزين في مسابقات الوظائف الاشرافية.

وذكر التقرير أن دائرة الشكاوي في الوزارة تلقت خلال شهر ديسمبر 240 اتصال لمواطنين قدموا شكاوى واستفسارات مختلفة خاصة بما يتعلق بارتفاع اسعار السلع وغيرها وتم التعامل معها فورا.

قامت وحدة التنسيق مع القطاع الخاص خلال الشهر الماضي بالتنسيق والتواصل المستمر لعقد اجتماعات وكيل الوزرة مع مؤسسات القطاع الخاص لبحث كافة المواضيع المتعلقة بالسجلات التجارية، وأيضا التنسيق بخصوص التحضير للانتخابات الداخلية.

