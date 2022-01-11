الاقتصاد تجتمع بأصحاب مصانع المياه المحلية وتناقش سبل حمايتهم

غزة-الرأي

اجتمعت الإدارة العامة للصناعة في وزارة الاقتصاد الوطني بأصحاب مصانع المياه المحلية لمناقشة سبل حمايتها.

وضم الاجتماع م . محمد كلاب مدير دائرة الرقابة الصناعية وممثلين عن أصحاب مصانع المياه المحلية واتحاد الصناعات الغذائية.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة اليات دعم وحماية قطاع مصانع المياه المحلية وكيفية زيادة القدرة التنافسية والحصة السوقية لها.

وأكد الحضور على ضرورة توحيد سعر منتج المياه وإيجاد صيغة قانونية تلزم كافة المصانع بما يتم التوافق عليه.

وتم التوصية بضرورة إجراء دراسة تحليلية لتكلفة المنتج النهائي بالتعاون مع اتحاد الصناعات الغذائية خلال مدة أقصاها أسبوعين لكي يتم إعداد وثيقة قانونية يتم التوقيع عليها من كافة الأطراف وتكون ملزمة للجميع.

