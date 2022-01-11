الحتة يشيد بدور المكتب الإعلامي الحكومي في نشر الرواية الفلسطينية

غزة-الرأي

أشاد وكيل وزارة العدل المستشار أحمد الحتة بدور الإعلام الفلسطيني بشكل عام، والمكتب الإعلامي الحكومي بشكل خاص، مؤكداً على الأهمية البالغة للإعلام في نشر الرواية الفلسطينية، ومنجزات العمل الحكومي على الصعيدين المحلي والدولي.



جاء ذلك خلال استقبال المستشار الحتة لرئيس المكتب الإعلامي الحكومي أ. سلامة معروف على رأس وفد من المكتب لتهنئة الحتة بمنصبه وكيلاً لوزارة العدل.



وأشار الحتة في حديثه لمدى أهمية الإعلام في تسليط الضوء على مهمات الوزارات، وتغيير الصورة النمطية لدى المواطنين عن وزارة العدل بشكل خاص، وبيان الدور المهم الذي تقوم به في المجتمع الفلسطيني.



من جانبه، أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي على متانة العلاقة التي تربطه مع كافة المؤسسات الحكومية، وخاصة وزارة العدل مشيداً بدورها الحساس، ومؤكداً على أن المكتب الإعلامي سيكون كعادته داعماً ومساندا للوزارة، وبابه مفتوحاً دائماً للاقتراحات والفعاليات الحكومية المختلفة.

