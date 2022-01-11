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آلية السفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الأربعاء

11 كانون ثاني / يناير 2022 03:17

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غزة – الرأي:

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة أن السفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الأربعاء، سيكون للحافلات السادسة والسابعة، إضافة للثامنة حتى الرقم (100) من كشف المسافرين رقم (2022/2) .

وبينت الوزارة أن السفر سيشمل جميع الأسماء في الحافلة الرابعة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/2):، مؤكدة على التواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وأشارت إلى ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2021، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، مع أهمية إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

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