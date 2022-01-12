إنستجرام يسمح قريباً بترتيب المنشورات فى الملف الشخصى

كشف تقرير حديث أن إنستجرام يختبر ميزة جديدة ستسمح للمستخدمين بإعادة ترتيب المنشورات فى ملفهم الشخصى، ووفقًا لما نشره الباحث في التطبيق Alessandro Paluzzi ، فإن النظام الأساسي المملوك لـ Facebook يختبر خيار "تحرير الشبكة" الجديد الذي يمكن العثور عليه ضمن إعدادات الملف الشخصي.



وسيسمح الخيار للمستخدمين بإعادة تنظيم الطريقة التى تظهر بها المنشورات فى الملف الشخصى، بغض النظر عن وقت نشرها، وحتى الآن لم تكشف الشركة عن أى معلومات حول الميزة ولا تزال غير معروفة متى سيحصل عليها المستخدمون.



ووفقًا للصورة التي شاركها Paluzzi ، سيتمكن المستخدمون من سحب وإسقاط المنشورات في ملفهم الشخصي بالترتيب الذي يحلو لهم، وفي الآونة الأخيرة، وقال رئيس إنستجرام آدم موسيرى إن الشركة تحاول منح المزيد من التحكم للمستخدمين في عام 2022.



ويبدو أن الميزة هي إحدى الطرق التي توفر بها المنصة التحكم للمستخدمين. ويمكن للمستخدمين حاليًا حذف أو أرشفة مشاركة في ملفهم الشخصي فقط، وفي الأسبوع الماضي بدأ إنستجرام أيضًا في اختبار ميزة جديدة تتيح للأشخاص اختيار ما يتم عرضه في خلاصاتهم.



وباستخدام هذه الميزة سيتمكن المستخدمون من فرز المشاركات حسب الجديد، وسيكونون قادرين أيضًا على اختيار المنشورات من حساباتهم غير المفضلة، وتم الإعلان عن رئيس إنستجرام آدم موسيري عبر منشور على تويتر، وهو حاليا قيد الاختبار ومتاح لعدد قليل من المستخدمين فقط.



وفي الفيديو الذي تمت مشاركته مع التغريدة قال إن إنستجرام سيكون لديه ثلاث موجزات مختلفة في المستقبل، وسيطلق على أحدهم اسم Home وهي تجربة انستجرام التي نراها حاليًا، وتحت هذا ، يتم عرض المحتوى للقارئ حسب اهتماماته.



وستسمى الخلاصة الثانية المفضلة والتي ستكون نوعًا من مجموعة فرعية من موجز الصفحة الرئيسية، وسوف يسرد المنشورات من الحسابات التي تم وضع علامة عليها كمفضلة، ويمكن أن يشمل هذا حساب منشئ المحتوى المفضل أو صديق، سيُطلق على الخلاصة الثالثة التالية ، والتي ستكون قائمة مرتبة ترتيبًا زمنيًا بالمشاركات فقط من الحسابات التي يتبعها مستخدم إنستجرام.

