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واتس آب يطور ميزة جديدة لتشغيل الرسائل الصوتية دون فتح التطبيق

12 كانون ثاني / يناير 2022 08:52

واتس آب يطور ميزة جديدة تتيح تشغيل الرسائل الصوتية دون فتح التطبيق
واتس آب يطور ميزة جديدة تتيح تشغيل الرسائل الصوتية دون فتح التطبيق

يعمل واتس آب على ميزة تتيح للمستخدمين تشغيل الرسائل الصوتية في الخلفية دون الحاجة للبقاء في واجهة التطبيق، وذلك بحسب تقرير لموقع XDA Developers، وفي الوقت الحالي ، إذا قمت بتشغيل رسالة صوتية في أي دردشة في واتس آب ، فسيتوقف تشغيل الملاحظة الصوتية إذا عدت إلى قائمة الشاشة الرئيسية أو انتقلت إلى محادثة جديدة.
 
ويضيف التقرير أن مشغل الرسائل الصوتية الجديد يظهر في الجزء العلوي من التطبيق بعد تشغيل ملاحظة صوتية والعودة إلى محادثة جديدة أو الانتقال إلى محادثة جديدة، ومن المتوقع أيضًا أن يأتي مشغل الرسائل الصوتية مع شريط تقدم وقد يحتوي أيضًا على أزرار تسمح لك بإيقاف الملاحظة الصوتية واستئنافها ورفضها.
 
ولا توجد معلومات رسمية حول هذا التغيير من واتس آب ، لذلك من غير المعروف متى سيتم إصداره حتى على القناة التجريبية، وهذه الميزة الجديدة في مرحلة التطوير ولم يتم إتاحتها لمختبري الإصدارات التجريبية في أحدث إصدار تجريبي من واتس آب.
 
وقد تم التلميح إلى تطوير مشغل الرسائل الصوتية العالمي هذا لأول مرة في إصدار تجريبي من واتس آب لنظام التشغيل iOS في أكتوبر 2021، الميزة لم يتم نشرها بعد على نظام التشغيل iOS حتى الآن والفريق المسؤول عن تطوير مشغل الصوت العالمي هذا يعمل عليها منذ شهور .
 

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