الصحة تبحث تطوير قدرات مقدمي خدمات الصحة الإنجابية

غزة- الرأي

أنهت لجنة بناء القدرات برئاسة د وليد أبو حطب مدير مستشفى التحرير بمجمع ناصر الطبي الخطة التدريبية لخدمات الصحة الإنجابية والطفولة والحضانات في قطاع غزة وذلك خلال الاجتماع الدوري للجنة المنبثقة عن اللجنة التسييرية لمشروع اليونيسف، بحضور د يحيى عابد ممثلا عن جذور وممثلي اليونيسف وUNFPA ومنظمة الصحة العالمية والرعاية الاولية والمستشفيات.

وبين د.أبو حطب أن هدف اللجنة هو تحسين مأمونية خدمات الصحة الانجابية وحديثي الولادة وخفض معدل وفيات الامهات ومعدلات وفيات حديثي الولادة، لافتا الى أن اللجنة برفع تقريرها للجنة التسييرية لمشروع اليونيسف لصحة الطفولة والأمومة وادراج خطة التدريب ضمن الخطة الوطنية للصحة الانجابية.

من جانبها، أوضحت مقررة اللجنة د. رولا أبو ضلفة مدير دائرة التخطيط بالإدارة العامة للمستشفيات، أن هذه اللجنة كانت قد قامت بدراسة خارطة البروتوكولات والسياسات والتحليل المعتمد من لجنة السياسات الصحية ووضعت الخطة الاستراتيجية لتقوية بناء القدرات المتوفرة وتم تحديد الاحتياجات التدريبية لتلك الخدمات.