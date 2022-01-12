وكالة الرأي الفلسطينية إصابة صحفي خلال اقتحام الاحتلال بلدة بيتونيا وكالة الرأي الفلسطينية فندق 5 نجوم لـ"الإبل" في السعودية! وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة تُطوع التكنولوجيا للكشف عن الجريمة بغزة وكالة الرأي الفلسطينية العثور على كنز من الحقبة الرومانية في اسبانيا بفضل غرير جائع وكالة الرأي الفلسطينية إصابة 3 شبان برصاص الاحتلال في جنين والخليل وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يغلق مدخل مردا شمال سلفيت لليوم الثالث على التوالي وكالة الرأي الفلسطينية خيوط جراحية ذكية تراقب التئام الجروح وكالة الرأي الفلسطينية المرور: 5 إصابات في 10 حوادث خلال الـ 24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية الجراحون الأمريكيون يزرعون بنجاح قلب خنزير لمريض بشري وكالة الرأي الفلسطينية أبو مرزوق: حماس تلقت دعوة روسية لحوار المصالحة الفلسطينية
أخبار » الأخبار الحكومية

الصحة تبحث تطوير قدرات مقدمي خدمات الصحة الإنجابية

12 كانون ثاني / يناير 2022 09:44

الصحة تبحث تطوير قدرات مقدمي خدمات الصحة الإنجابية
الصحة تبحث تطوير قدرات مقدمي خدمات الصحة الإنجابية

غزة- الرأي

أنهت لجنة بناء القدرات برئاسة د وليد أبو حطب مدير مستشفى التحرير بمجمع ناصر الطبي الخطة التدريبية   لخدمات الصحة الإنجابية والطفولة والحضانات في قطاع غزة وذلك خلال الاجتماع الدوري للجنة المنبثقة عن اللجنة التسييرية لمشروع اليونيسف، بحضور د يحيى عابد ممثلا عن جذور وممثلي اليونيسف وUNFPA ومنظمة الصحة العالمية والرعاية الاولية والمستشفيات.

 وبين د.أبو حطب أن هدف اللجنة هو تحسين مأمونية خدمات الصحة الانجابية وحديثي الولادة وخفض معدل وفيات الامهات ومعدلات وفيات حديثي الولادة، لافتا الى أن اللجنة برفع تقريرها للجنة التسييرية لمشروع اليونيسف لصحة الطفولة والأمومة وادراج خطة التدريب ضمن الخطة الوطنية للصحة الانجابية.

من جانبها، أوضحت مقررة اللجنة د. رولا أبو ضلفة مدير دائرة التخطيط بالإدارة العامة للمستشفيات، أن هذه اللجنة كانت قد قامت بدراسة خارطة البروتوكولات والسياسات والتحليل المعتمد من لجنة السياسات الصحية ووضعت الخطة الاستراتيجية لتقوية بناء القدرات المتوفرة وتم تحديد الاحتياجات التدريبية لتلك الخدمات.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تبدأ امتحاناتها النهائية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟