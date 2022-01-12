بطولة إنكلترا: ساوثمبتون يواصل نتائجه الايجابية

واصل ساوثمبتون نتائجه الايجابية في الآونة الاخيرة بفوزه الصريح على ضيفه برنتفورد 4-1 الثلاثاء في مباراة مؤجلة من المرحلة الثامنة عشرة للدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم.



ورفع ساوثمبتون رصيده الى 24 نقطة في المركز الحادي عشر علمًا أنه لم يخسر اي من مبارياته الاربع الاخيرة في الدوري، بينها فوزه على وست هام 3-2 في عقر دار الاخير وانتزاعه التعادل من توتنهام 1-1.

تقدم ساوثمبتون مبكرًا بكرة رأسية من المدافع البولندي يان بدناريك (5) لكن الالماني فيتالي يانيلت عادل للضيوف (23).

وسجل حارس مرمى برنتفورد الإسباني ألفارو هرنانديس هدفا خطأ في مرماه عندما ارتدت كرة من القائم ارتطمت بيده وتهادت داخل شباكه (37).



وحسم رجال المدرب النسموي رالف هاسنهوتل النتيجة مطلع الشوط الثاني بهدف ثالث للألباني أرماندو بروخا المنفرد بحارس برنتفورد (49)، قبل ان يضيف الاسكتلندي الدولي تشي آدامز الرابع (70).