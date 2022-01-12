بطولة الامارات: شباب الأهلي يستعيد لغة الفوز

استعاد شباب الأهلي لغة الفوز بعد خسارتين في كافة المسابقات، بفوزه على ضيفه خورفكان 3-1 الثلاثاء في ختام المرحلة الثالثة عشرة الاخيرة من دور ذهاب الدوري الاماراتي لكرة القدم.

وساهم الفوز الذي جاء بعد الخسارة امام بني ياس 1-4 في الدوري، والجزيرة بركلات الترجيح في الكأس السوبر، برفع شباب الأهلي رصيده في المركز الثالث الى 23 نقطة، ليقلص الفارق مع العين المتصدر الذي سقط أمام الشارقة صفر-2 في افتتاح المرحلة السبت، الى 7 نقاط.



أما خورفكان فبقي عاشراً مع 15 نقطة.

وافتتح عمر عبد الرحمن عموري التسجيل لشباب الأهلي بعدما استفاد من هدية من حارس مرمى خورفكان عبدالله صنقور الذي أخطأ في التمرير لزميله(28).

وكان الهدف الذي سجله افضل لاعب في آسيا في 2016 الأول له في الدوري منذ 20 آذار/مارس 2020، وذلك لفريقه السابق الجزيرة في مرمى العين.



وعانى عموري من لعنة الاصابات، آخرها في الرباط الصليبي وغاب على إثرها من تشرين الثاني/نوفمبر 2020 حتى كانون الاول/ديسمبر 2021.

وأدرك خورفكان التعادل عبر مدافع شباب الأهلي وليد عباس بالخطأ في مرماه(55)، لكن البرازيلي غويلهيرم دا سيلفا أعاد التقدم لصاحب الارض(58) وعزز البديل يحيى الغساني النتيجة بالثالث (89).

وأكد مهدي علي مدرب شباب الأهلي أن فريق”لازال في صلب المنافسة على اللقب، ففارق الـ7 نقاط مع صدارة العين ليس كبيرا، ومع عودة اللاعبين المصابين فإن الكثير من الامور ستتغير في الإياب”.



وحقق الجزيرة فوزًا مهمًا على ضيفه الوصل بثلاثة أهداف لخليفة الحمادي (13) والمالي عبدالله ديابي (71) واحمد فوزي (81) مقابل هدفين للاوروغوياني ميشيل أراوخو (38) وعلي صالح (46).

وبقي الجزيرة خامسًا برصيد 23 نقطة بفارق المواجهتين المباشرتين عن شباب الأهلي والشارقة اللذين يملكان نفس الرصيد.