حماد: الطواقم الإدارية الصحية حققت انجازات ملموسة خلال عام 2021

غزة- الرأي

أكدت وزارة الصحة أن الإدارة العامة للشؤون الادارية كان لها أدواراً ومحطات بارزة خلال العام الماضي 2021 فكانت بمثابة صمام الأمان للمرافق الصحية خلال العدوان الأخير على قطاع غزة، وساهمت في تزويدها بالاحتياجات الطبية واللوجستية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأشار مدير عام الشؤون الإدارية في وزارة الصحة أ. محمود حماد إلى إسهامات إدارته وجهود الكوادر الصحية للعمل أوقات الطوارئ التي وقفت جنباً إلى جنب مع الكوادر الطبية ضمن خطة عمل معدة مسبقاً.

وبين أ.حماد أن إدارته عملت على توظيف (303) موظف على بند العقد الخاص بالتعاون مع ديوان الموظفين والجهات ذات الاختصاص، مشيرا الى ان النصيب الأكبر من تلك العقود كانت لفئة التمريض.

وأكد على دور الخدمات الفندقية في الإشراف على شركات النظافة والتعقيم داخل مرافق وزارة الصحة، للتأكد من سلامتها، من خلال القيام بجولات تفتيشية بلغت نحو 490 زيارة ميدانية، بينما بلغ إجمالي عدد الوجبات الغذائية المقدمة في مستشفيات قطاع غزة حتى نهاية عام 2021 نحو مليون وجبة غذائية للمرضى والعاملين في وزارة الصحة.

وأوضح أن الأرشفة الالكترونية تعتبر إحدى أبرز إنجازات الإدارة العامة للشؤون الادارية والتي كانت ثمرة جهود متواصلة على مدار سنوات عديدة في ظل تزايد الاوراق والمراسلات والمعاملات، حيث بلغ عدد الوثائق الطبية المسحوبة ضوئيا حتي نهاية عام 2021 نحو(580) ألف ملف طبي بينما بلغ عدد المعاملات الإدارية المسحوبة بلغت (52) ألف معاملة إدارية.

وفيما يخص الإتلاف الآمن للوثائق قال أ.حماد إن طواقم دائرة الارشيف المركزي عملوا إتلاف (228) ألف ملف طبي و(7) مليون وثيقة إدارية وفق الأصول المتبعة حتى نهاية عام2021.

ولفت أ. حماد إلى جهود دائرة اللوازم العامة بوزارة الصحة خلال عام 2021 في إطار مكافحة فيروس كورونا حيث تم تعبئة نحو (10) آلاف اسطوانة اكسجين للمرضى، وتصنيع (62) ألف قطعة شملت الملابس الواقية للطواقم الطبية والتمريضية وملايات الأسرة والستائر ضمن أعلى المواصفات والشروط الصحية العالمية المتبعة لافتا الى أن عدد المطبوعات التي انجزها قسم المطبعة والمطبوعات بجهود ذاتية لمرافق وزارة الصحة بلغت نحو (9) مليون ورقة.

وبين أن دائرة القومسيون الطبي انجزت ما يقارب (5.075) معاملة خلال عام 2021، وبلغت نسبة العجز 233، لافتا الى جهود قسم العهدة المركزي وعطائهم وانجازهم المستمر للعمل حيث بلغت القيمة المالية للأصناف الكهنة المسحوبة في جميع مرافق وزارة الصحة حتى نهاية عام 2021 تزيد عن مليون دولار.

وأشار الى جهود طواقم دائرة التبرعات خلال العام الماضي وإدارتها لملف التبرعات من خلال استقبال المساعدات الطبية والإغاثية المقدمة لقطاع غزة.

كما تمكنت الإدارة العامة للشؤون الإدارية من توفير خدمات النقل والمواصلات للكوادر الصحية خلال عام2021، حيث نفذت ما يزيد عن (156) ألف مهمة استدعاء ونقل للكوادر الصحية وزيارات ميدانية، إلى جانب تنفيذ إجراءات صيانة لنحو (2.309) سيارة اسعاف ونقل صحي.